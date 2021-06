86 – Eighty Six Stagione 2: teaser e data d’uscita

86 – Eighty Six, la serie anime basata sulle light novel di Asato Asato e Shirabi, tramessa dall’11 aprile al 20 giugno 2021, godrà di una seconda stagione. A confermare la notizia un teaser diffuso da Aniplex.

La seconda stagione anime tornerà a ottobre. Qui sotto potete guardare il teaser:

86 – Eighty Six nasce come serie di light novel edita da ASCII Media Works dal 10 febbraio 2017, scritta da Asato Asato e illustrata da Shirabii. Il manga viene alla luce grazie ai disegni di Motoki Yoshihara e viene pubblicato dalla Square Enix sulla rivista Young Gangan dal 16 febbraio 2018. Il manga è stato poi raccolto in tankōbon pubblicati dal 10 ottobre dello stesso anno.

In Italia il manga è pubblicato dalla casa editrice J-POP dal 12 maggio 2021. (cliccate qui per leggere la nostra recensione!)

Questa la trama:

Per molto tempo la Repubblica di San Magnolia e il suo vicino, l’Impero, si combattono in una guerra tra veicoli militari senza pilota chiamati Legion, priva di vittime umane… o così, almeno, recita la versione ufficiale. Fuori dagli 85 distretti della Repubblica, in un’area in teoria inesistente, continua infatti a combattere senza pietà il distaccamento noto come Eighty Six, composto da giovani donne e uomini. Questo è il racconto degli ultimi giorni della loro dura e triste battaglia!

