Tra i manga più amati al mondo c’è senza alcun dubbio One Piece (che potete recuperare su Amazon), opera di Eiichiro Oda, forte delle sue 500 milioni di copie vendute in tutto il mondo e uno sconfinato numero di appassionati che seguono le avventure di Rufy e della sua ciurma sin dal 1997. Gli elementi distintivi di questa fortunata serie sono l’amicizia, i pirati, le avventure per mare a base di combattimenti e sfide incredibili e il cibo, tantissimo cibo.

Tutti i dettagli dell’evento e il menù

Rufy fa infatti parte di quel genere di personaggi sempre affamati e in grado di divorare quantità enormi di cibo, anche e soprattutto grazie ai suoi straordinari poteri. One Piece, oltre che un manga di avventura e amicizia è anche un manga dove non mancano le occasioni di festa. È proprio grazie a questo specifico aspetto che Ojisan, cuoco di cucina giapponese specializzato nei piatti dei manga e degli anime, da qualche anno organizzare e porta in giro per l’Italia lo spettacolo a tema One Piece.

Il 7 agosto a Torre a Mare, frazione di Bari, sarà infatti possibile partecipare allo spettacolo gastronomico Pirati in Terrazza, una cena spettacolo dove cibo tratto dalla serie, musica e narrazioni si uniranno per offrire al pubblico un’esperienza unica pensata appositamente per far rivivere le emozioni di questo straordinario titolo a tutti i pirati. Chi deciderà di partecipare è infatti incoraggiato a presentarsi in abiti da pirata o con almeno un accessorio che ricordi i pirati.

L’evento si svolgerà su una splendida terrazza in riva al mare per rendere la festa ancora più piratesca e suggestiva e sarà ospitata dal White Bar, in via Grotta Regina 2 a Torre a Mare (Ba).

All’evento di potranno gustare la Manga Meat, ovvero quell’enorme pezzo di carne arrostita dai cui lati sputano le ossa e che è un piatto tipico degli anime, l’okonomiyaki, uno dei piatti preferiti da Rufy, i maki di riso e alga nori e una torta a tema a sorpresa

Attenzione, c’è un Dress Code da rispettare perché dovrete presentarvi vestiti da pirati o con almeno un accessorio, meglio ancora se in cosplay. Quest’ultimo punto è fondamentale perché i tre cosplay migliori, che saranno giudicati da una giuria di qualità, verranno premiati. Potete prenotare il vostro tavolo seguendo la procedura riservata al prezzo di soli 6 euro a persona. L’evento PIRATI IN TERRAZZA è ideato e realizzato da Momiji – Centro di Lingua e Cultura Giapponese e dal suo direttore gastronomico, Ojisan, esperto di cucina degli anime e dei manga e divulgatore del concetto di Manga e Anime Food.

Il menù dell’evento include: