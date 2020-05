A casa con la redazione: Sergio Bonelli Editore apre le porte delle sue redazioni

Sergio Bonelli Editore annuncia “A casa con la redazione”, un nuovo ciclo di incontri digitali ideato per avvicinare i lettori e portare nelle loro case uno spaccato della vita di redazione della Casa editrice milanese.

A casa con la redazione nasce sull’onda del successo ottenuto dal format di “A casa con l’autore” in cui i lettori hanno la possibilità di entrare nelle case di autori e disegnatori. In questo nuovo ciclo di incontri i protagonisti saranno gli addetti ai lavori della Casa editrice di via Buonarroti.

Questo dietro le quinte inconsueto (rigorosamente in modalità smart working) darà modo ai lettori di avvicinarsi alle diverse redazioni e alle persone che ne fanno parte: curatori, redattori, grafici, letteristi, responsabili web oltre a tutta la squadra sviluppo, che si occupa di ideare e progettare libri, serie tv, film e merchandising legati ai personaggi della Casa editrice.

Per seguire A casa con la redazione basterà collegarsi sulle pagine ufficiali di Sergio Bonelli Editore (sito internet, pagina Facebook, profilo Instagram e canale Youtube) e seguire i diversi video.

Di seguito il calendario dei prossimi appuntamenti di A casa con l’autore e A Casa con la redazione:

Mercoledì 6 maggio

12:30 – Savina Claudia Bonomi, assistente di redazione per la serie Julia

20:00 – Cassandra Botta, Segretaria di Redazione

Giovedì 7 maggio

12:30 > Serena Solla, assistente direzione ufficio sviluppo

20:00 > Giulia Sgarbezzini, centralino e supporto redazionale

Venerdì 8 maggio

12.30 – Tito Faraci, sceneggiatore

20:00 – Tito Faraci, sceneggiatore

Sabato 9 maggio

12:30 – Moreno Burattini, sceneggiatore e curatore di Zagor

20:00 – Podcast di Davide Pettani e Alberto Cassani, redazione web

Domenica 10 maggio

12:30 – Antonio Serra, sceneggiatore e redattore

20:00 – Podcast Giovanni Mattioli, ufficio sviluppo

Lunedì 11 maggio

12:30 – Giorgio Giusfredi, sceneggiatore, redattore e curatore Dampyr

20:00 – Video Bonelli Kids con Alfredo Castelli, Tino Adamo e Luca Bertelè, autori dei Bonelli Kids

Martedì 12 maggio

12:30 – Giovanni Boninsegni, ufficio stampa