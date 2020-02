A Quiet Place II: nuove immagini e trailer del thriller horror con Emily Blunt e Cillian Murphy

A Quiet Place II, il seguito del thriller horror rivelazione della scorsa stagione cinematografica, arriva al cinema il 16 aprile distribuito da Eagle Pictures. Da qualche ora sono state diffuse delle nuove immagini del secondo capitolo insieme al primo trailer ufficiale. Sia nelle immagini che nel trailer abbiamo la possibilità di scoprire dei dettagli in più sull’invasione delle misteriose creature che infestano il pianeta.

La pellicola sarà ancora una volta diretta da John Krasinski e riprenderà direttamente dalla storia del primo capitolo poiché la famiglia protagonista deve ancora scontrarsi con gli alieni che hanno invaso la Terra. In A Quiet Place II si aggiunge un altro problema, come cita anche la didascalia nella locandina: Silence Is Not Enough. Pare, infatti, che adesso nemmeno il silenzio sia abbastanza per fuggire dall’attacco degli alieni e quindi non ci resta che scoprire che soluzioni adotteranno i protagonisti.

Il film è prodotto da Michael Bay, Andrew Form, Brad Fuller e Krasinski e si basa sui personaggi creati da Bryan Woods e Scott Beck. I produttori esecutivi sono Allyson Seeger, Joann Perritano e Aaron Janus mentre nel cast vi sono Emily Blunt, Cillian Murphy, Millicent Simmonds, Noah Jupe e Djimon Hounsou.

La sinossi di A Quiet Place II è la seguente:

In seguito agli ultimi tragici eventi, la famiglia Abbot (Emily Blunt, Millicent Simmonds, Noah Jupe) deve ora affrontare il terrore del mondo esterno, mentre continuano la loro lotta per la sopravvivenza, mantenendo ancora il silenzio. Costretti ad avventurarsi nell’ignoto, si renderanno presto conto che le creature a caccia del suono non sono le uniche minacce che si nascondono oltre il sentiero di sabbia.