A Silent Voice, in arrivo l’Official Fan Book da Edizioni Star Comics!

Per concludere nei migliori dei modi questo 2019, Edizioni Star Comics ha deciso di lanciare una bomba nel giorno del Natale, 25 dicembre. L’editore, infatti, ha annunciato ufficialmente che il prossimo anno pubblicherà un Fan Book di A Silent Voice.

Per chi non lo sapesse, si tratta di un’opera che ha conquistato proprio tutti, dai neofiti ai lettori seriali, dalla critica alla stessa Star Comics. Proprio per questo motivo che l’editore ha deciso di portare in Italia questo volume di assoluto valore.

Il nuovo libro di A Silent Voice avrà al suo interno una serie di approfondimenti sulla trama, sui protagonisti e ben 130 pagine di fumetto inedito, che saranno senz’altro un buon passatempo durante la routine quotidiana.

A Silent Voice – Official Fan Book, inoltre, debutterà ufficialmente a maggio e andrà ad impreziosire la collana Kappa Extra di Edizioni Star Comics. Momentaneamente non abbiamo alcuna notizia sul giorno preciso di lancio, ma sarà comunicato a tempo debito.