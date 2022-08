Era già nell’aria, ma nelle ultime ore è stato ufficializzato l’accordo tra DAZN e TIM per quanto riguarda la trasmissione dei contenuti sportivi, tra cui spicca il campionato di Serie A TIM e che apre le porte a Sky grazie all’arrivo dell’applicazione di DAZN su Sky Q (come già avvenuto con app del calibro di Netflix, Prime Video, Disney+ e tante altre ancora) mentre prima questa era disponibile solo sulla piattaforma TimVision. In questo modo gli abbonati avranno la possibilità di vedere l’intero campionato di Serie A utilizzando un unico decoder, ma dovranno comunque stipulare due abbonamenti, Sky e DAZN, perché quest’ultimo resta il “distributore” principale avendo acquistato i diritti per tutte le 380 partite fino a giugno 2024.

Accordo DAZN e TIM: le parole degli addetti ai lavori

Stefano Azzi, CEO di DAZN Italia, ha voluto spiegare l’importanza di includere l’app di DAZN in altre piattaforme oltre a TimVision:

“Tim è un partner strategico dal punto di vista tecnologico e di distribuzione sin dal nostro arrivo in Italia e continuerà ad esserlo. La modifica dell’accordo tra Dazn e Tim permetterà un ulteriore ampliamento dell’accesso e ci consentirà di continuare a perseguire la nostra ambizione di offrire contenuti sportivi live e on demand a un numero sempre crescente di tifosi. In modo semplice, flessibile e innovativo. Vogliamo diventare la principale destinazione sportiva per i tifosi e incrementare il business”.

Per Pietro Labriola, CEO di Tim, invece:

“Grazie a questo accordo, i costi dei contenuti del calcio potranno essere sostenuti da più piattaforme e si potrà raggiungere un sistema economicamente più sostenibile. clienti di TIM potranno continuare a seguire le partite del campionato TimVision, la piattaforma streaming più ricca sul mercato italiano e che offre la possibilità di vedere i contenuti di Dazn anche su digitale terrestre.”

Si tratta di una novità che in qualche modo vuole rendere più accessibile la piattaforma DAZN anche agli abbonati di Sky e che già in passato era presente quando andando al numero 209 si poteva trovare il canale DAZN. In questo caso, però, si parla di applicazione proprietaria su Sky Q e, come accennato poco sopra, servirà ugualmente pagare l’apposito abbonamento. A tal proposito Franco Bernabè, Senior Strategic Advisor di Dazn Italia, ha detto:

“DAZN sta contribuendo in maniera rilevante alla diffusione della “cultura digitale” degli italiani, aumentando l’attitudine all’uso delle nuove tecnologie. Un cambiamento epocale reso possibile grazie alla collaborazione strategica avviata anche con le telco e gli avvenimenti che hanno portato, in questi mesi, ad un aumento della qualità dell’esperienza”.

Esclusive e prezzi

Ricordiamo che DAZN detiene la messa in onda esclusiva di tutta la Serie A TIM, la Serie BKT, l’Europa League, la Conference League, La Liga spagnola, la Champions League femminile, la Coppa Libertadores, la Major League Soccer (MLS) e la Championship inglese (omologa della Serie B italiana). Il catalogo multisport, invece, è composto anche da due canali di Eurosport in HD. Grazie a quest’opzione, si potranno vedere le principali gare di ciclismo come il Tour de France o la Vuelta a Espana, i 3 tornei del Grande Slam di Tennis, ovvero l’Australian Open, il Roland Garros e l’US Open. Spazio anche per altri sport come Basket, con le partite della Lega Italiana, sport invernali, snooker, squash e molto altro. DAZN, infine, detiene i diritti anche per la trasmissione di altri sport come MotoGP, Moto2 e Moto3, NFL, UFC, IndyCar, Boxe e Freccette.

Da quest’anno è cambiato anche il prezzo di abbonamento con la presenza di due piani: Standard e Plus. A 29.99 euro al mese, l’abbonamento Standard consente di guardare in contemporanea gli eventi live trasmessi o i contenuti on demand su due dispositivi registrati purché entrambi siano connessi alla rete internet della stessa abitazione (cavo o Wi-Fi: fibra, xDSL, FWA). Ad esempio, un utente connesso da casa via Smart tv e uno tramite smartphone, entrambi collegati nello stesso luogo, ossia alla stessa rete internet di casa. Il piano Standard permette di registrare fino a due dispositivi all’App DAZN, si può comunque sempre utilizzare DAZN in mobilità ma non mentre viene utilizzato l’altro dispositivo registrato.

A 39.99 euro, l’abbonamento Plus consente di guardare in contemporanea gli eventi live trasmessi o i contenuti on demand su due dispositivi tra quelli registrati anche se connessi da due reti internet diverse. Ad esempio, un membro del nucleo domestico dell’abbonato connesso da casa e il proprietario dell’abbonamento connesso da luogo diverso. Il piano Plus permette di registrare fino a sei dispositivi all’App DAZN, si può utilizzare il servizio DAZN in mobilità, con contemporaneità della visione. Solo chi sottoscrive l’abbonamento e i suoi conviventi possono usufruire del servizio DAZN tramite il medesimo account. Le credenziali di accesso sono personali e non possono essere condivise, il sottoscrittore può utilizzarle per permettere al convivente di accedere alla piattaforma.