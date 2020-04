Aces Games annuncia Unglorious

Interessanti novità da Aces Games.

La casa editrice, fino a poco tempo fa nota col nome di Eleven Aces, ha infatti annunciato quale sarà il prossimo prodotto che immetterà sul mercato dopo Nameless Land e Heavy Sugar.

Stiamo parlando di Unglorious, un gdr che , già dalle prime battute, promette di essere decisamente fuori dagli schemi!

In questo gdr infatti non giocheremo personaggi eroi ma bensì dei cadaveri.

Ma non “normali” cadaveri: saremo le “reincarnazioni” di persone morte male…pardon, crepate male. Niente fine eroica per i nostri personaggi: giocheremo gente che ha posto la parola fine alla propria vita terrena nei modi più ingloriosi: una banale caduta, una rissa tra ubriachi, infilzati da un forcone ecc ecc



Anche l’ambientazione promette di essere decisamente particolare, per citare la stessa Aces Games sarà un misto tra Medievil, L’Armata delle Tenebre il tutto in stile Tim Burtoniano.

In effetti quanto riportato sul sito ufficiale riporta immediatamente alla mente le atmosfere e le situazioni immortalate in Beetlejuice:

[…] un mondo di pura essenza morta, fra le quali strade sfilano uffici colmi di scartoffie, di impiegati perennemente stanchi e di piccoli scheletri dal testone sproporzionato che trasportano annunci, missive e certificati di morte. Vai alla frontiera se vuoi tornare nel mondo dei vivi per risolvere i tuoi conti in sospeso e guadagnare così la gloria sufficiente per raggiungere gli aldilà più esclusivi.



La Aces Games ha anche fornito qualche piccola informazione sul sistema di gioco.

In Unglorious potremo giocare tre forme di non morti: Secco (scheletro), Molle (zombie) o di un Ventoso (spettro) ciascuno dei quali dotati del proprio Corredo da Morto.

Saranno inoltre presenti diversi Ordini di Non Morti ognuno dei quali garantirà privilegi diversi.

Quanto al sistema sappiamo solo che, citiamo la casa editrice, servirà solo 1d10 , ovviamente la scheda (qui chiamata, quasi inutile dirlo, Certificato di Morte) e che farà della velocità di creazione un suo punto di forza.



Al momento non è ancora stato detto quando il gioco verrà immesso sul mercato, non mancheremo di aggiornarvi appena ne sapremo di più.