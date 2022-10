Acquaworld, l’unico parco acquatico al coperto d’Italia, si trasformerà per Halloween con suggestive scenografie: fantasmi, mostri, scheletri, vampiri e zombie infesteranno il parco per la prima volta con un grande Show unico nel suo genere.

Acquaworld: lo spaventoso evento di Halloween

Il 31 ottobre dalle 10:00 alle 23:00 la compagnia Mantica, specializzata in arti circensi, si esibirà in due paurosi spettacoli, uno dedicato ai più piccoli (nel pomeriggio) e uno decisamente più spaventoso per gli adulti (la sera). Mortica, o spettacolo della paura, andrà in scena sorprendendo il pubblico con sensazionali numeri acrobatici, giocoleria, equilibrismo e danza aerea in un’atmosfera coinvolgente e spaventosa.

Ad Acquaworld nulla è lasciato al caso nella notte più tenebrosa che mai! Tra le onde e gli scivoli, sarà possibile sorseggiare cocktail stregati e gustare dolci caramelle dalle forme più mostruose. Qualora foste interessati a raggiungere Acquaworld vi informiamo che in auto è possibile farlo da Milano o da Bergamo. Nel primo caso basta prendere la tangenziale est in direzione Lecco, uscita Dogana di Concorezzo, nel secondo caso invece dovete prendere l’autostrada A4, direzione Milano, uscita Agrate. È possibile usare anche i mezzi pubblici dalla fermata metro Cologno Nord (M2 Verde), prendere l’autobus Z 323 per Vimercate e scendere a Concorezzo fermata Malcantone oppure dalla stazione di Monza, prendere l’autobus Z 321 per Trezzo e scendere a Concorezzo fermata Malcantone.

Aperto nel 2011, Acquaworld, è un parco acquatico e benessere unico in Italia con i suoi 20.000 metri quadrati di superficie, tra aree coperte e scoperte, nove scivoli acquatici super divertenti, piscine e vasche idromassaggio con acqua sempre calda e, in estate, un grande giardino con sdraio, lettini e ombrelloni. Il Parco è diviso in diverse aree: Benessere, Fun, Scivoli, Miniworld ed è costruito in modo tale da poter accogliere tutti gli ospiti con disabilità che potranno spostarsi autonomamente grazie all’uso di ascensori, rampe e montascale; sono inoltre a disposizione spogliatoi dedicati.