Adrian tornerà a settembre ma senza lo show di Celentano

Adrian, la chiacchierata serie evento di Adriano Celentano, tornerà in TV su Canale 5 a settembre, ma senza lo show dal vivo con Adriano Celentano.

È ufficiale: Adrian, la serie animata scritta, diretta ed interpretata da Adriano Celentano tornerà ufficialmente al termine dell’estate, nel mese di settembre su Canale 5.

Gli ultimi episodi con protagonista l’incarnazione animata del “Molleggiato” conosciuto come Adrian (ma anche La Volpe e Darian, altri alter ego del nostro comparsi in corso d’opera episodio dopo episodio), verranno trasmessi integralmente sulla rete ammiraglia del biscione di Cologno Monzese, ma contrariamente a quanto anticipato, non sarà accompagnata da uno show dal vivo: scordiamoci quindi di vedere Natalino Balasso, Nino Frassica, l’orchestra ed il corpo di ballo fare capolino prima e dopo gli episodi del discusso cartoon come invece era avvenuto nel corso della prima messa in onda. Pare che il Clan Celentano e Mediaset non abbiano infatti ripreso i contatti con il Teatro Comploy di Verona, in cui si ambientava lo spettacolo dal vivo durante la prima messa in onda. Il Teatro non ha fatto mistero di non aver gradito la sparizione del Molleggiato, visto che era stato danneggiato dall’insuccesso di Adrian già lo scorso inverno, quando gli aveva ceduto lo spazio per diverse settimane rinunciando ad una stagione di sicuri incassi tra concerti, musical e spettacoli.

Adrian venne messo dapprima in pausa e successivamente sospeso a tempo indeterminato lo scorso inverno, a circa metà della sua programmazione originale. Benché sia stato chiarito che le motivazioni sono da ricercarsi nei problemi di salute di Adriano Celentano, c’è ancora chi ritiene che la scelta compiuta da Mediaset sia invece imputabili al progressivo e gravoso calo di ascolti, che da un iniziale 20%, si è poi assestato ad un meno esaltante 7,7% di share.

Gli ultimi episodi Adrian sono previsti su Canale 5 per settembre 2019.