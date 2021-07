AEW Dynamite Fight for the Fallen, hightlights e risultati: si avvicina il debutto di CM Punk?

Eccovi tutti gli highlights e risultati di AEW Dynamite Fight for the Fallen che si è svolta nella nella notte italiana fra mercoledì e giovedì (vi ricordiamo che la puntata con commento in italiano affidato a Salvatore Torrisi e Moreno Molla sarà su Sky Sport e NOW a partire da venerdì alle 22). Lo show si è svolto al Bojangles Coliseum di Charlotte, North Carolina, e nella card erano presente un match titolato per l’IWGP US Championship ma soprattutto il No Rules Match fra Chris Jericho e Nick Gage, uno dei più violenti e brutali lottatori di Death Match sul pianeta.

Se la puntata non ha deluso in termini di match lottati e intrattenimento, l’attenzione dei fan è stata captata da un promo di Darby Allin in cui sembrano palesi i riferimenti al prossimo debutto di CM Punk nella fedarazione, debutto che fra altre cose potrebbe avvenire proprio nella città natale del Best in the World ovvero Chicago.

Recuperate tutti gli highlights e i risultati di AEW Dynamite Fyter Fest Night 2 con il nostro articolo dedicato.

AEW Dynamite Fight for the Fallen, hightlights e risultati

Il neo-IWGP US Champion, Lance Archer ha difeso il suo titolo contro Hikuleo (giovane talento proveniente dalla NJPW) oltre al già citato match fra Jericho e Gage c’è anche da segnalare, in apertura di puntata, il 5 vs 5 fra l’Elilte e il Dark Order e Adam “Hangman” Page con in palio la title shot di quest’ultimo all’AEW World Heavyweight Champioship detenuto da Kenny Omega.

5vs5 Elimination Match:

The Elite vs Dark Order & Adam “Hangman” Page

Vincitori: The Elite

Tag Team Match:

Santana & Ortiz vs FTR

Vincitori: FTR

Un breve promo di Tony Schiavone annuncia il primo speciale di Rampage (il secondo show televisivo della AEW che partirà ad agosto) si tratta di “The First Dance” e andrà in onda da Chicago il prossimo 20 agosto. Mentre la folla inizia da intonare il nome di CM Punk, la regia stacca su Darby Allin e Sting con un mini promo che chiama in casa proprio il Best in the World:

IWGP US Title Match:

Lance Archer (C) vs Hikuleo

Vincitore: Lance Archer

Six Man Tag Team Match:

Christian Cage & Jurassic Express (Luchasaurus & Jungle Boy) vs The Hardy Family Office (Private Party Isiah Kassidy & Marq Quen & Angélico)

Vincitori: Christian Cage & Jurassic Express (Luchasaurus & Jungle Boy)

Singles Match:

Julia Hart vs Thunder Rosa

Vincitrice: Thunder Rosa

No Rules Match:

Chris Jerico vs Nick Gage

Vincitore: Chris Jericho.

Il prossimo avversario di Jericho, nella sua Terza Fatica sulle cinque previste per affrontare MJF, sarà una vecchia leggenda della WCW… Juventud Guerrera!

AEW: una nuova esperienza di wrestling

La AEW vanta una rosa di livello mondiale e molto variegata di lottatori uomini e donne ed è dunque in grado di offrire ai fan del genere una nuova esperienza di wrestling per la prima volta in 20 anni. Fondata dal presidente e CEO Tony Khan, AEW è capitanata da Cody Rhodes (figlio del leggendario Dusty), The Young Bucks (Matt & Nick Jackson – aggiungete il loro Funko POP! alla vostra collezione), Kenny Omega, Hangman Adam Page, Chris Jericho e Jon Moxley. Nella lista figurano anche altri lottatori incredibilmente qualificati tra cui Brian Cage, gli FTR, Hikaru Shida, Orange Cassidy, Matt Hardy, Nyla Rose, Jungle Boy, Dr. Britt Baker, Brandi Rhodes, MJF, Penta El Zero M, Rey Fenix e The Icon Sting (acquistate la sua nuova t-shirt su Amazon).

Puntando su incontri al cardiopalma e di grande impatto, la AEW offre ai fan atletismo e statistiche sportive. I lottatori hanno anche la libertà di esprimere la propria personalità e mettere in risalto le loro capacità atletiche. Introducendo per la prima volta in assoluto le statistiche nel wrestling, la AEW aumenta la posta in gioco per i suoi incontri e aumenta il coinvolgimento dei fan tenendo traccia delle vittorie e delle sconfitte di ogni lottatore nel loro percorso durante l’anno solare.