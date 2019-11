Age of Sigmar e Warcry: in arrivo novità dedicate al Chaos

Games Workshop annuncia le novità dedicate alla fazione del Chaos per i giochi Warhammer: Age of Sigmar e Warhammer: Warcry

Nuovi arrivi da Games Workshop, la casa di produzione inglese nota per i suoi wargames! È stato infatti annunciato che nuove espansioni dedicate al Chaos verranno a breve immesse sul mercato. Queste saranno dedicate in egual numero tanto al prodotto principale, Warhammer: Age of Sigmar, quanto a Warcry

Nello specifico si parla, nel complesso, di ben quattro prodotti: Chaos Warriors, Battletome: Slaves to Darkness, Mindstealer Sphiranx e, per finire, Ogroid Myrmidon.

I Chaos Warriors sono un elemento presente praticamente da sempre nel fantastico mondo di Warhammer: folli, e feroci, guerrieri che venerano il Chaos indiviso e seguono il loro potente condottiero Archaon in guerra. A loro verranno dedicati alcuni nuovi modelli da poter schierare sul campo di battaglia. Sono stati annunciati tanto elementi di fanteria, i Chaos Warrior per l’appunto, quanto modelli a cavallo, i Chaos Knights. A queste già iconiche figure verrà affiancata la produzione di un Lord del Chaos a cavallo di una creatura mostruosa.

Ad accompagnare l’uscita di queste nuove miniature avremo Battletome: Slaves to Darkness. Questo nuovo manuale sarà dedicato, manco a dirlo, proprio a coloro che vorranno schierare l’esercito del Chaos nelle loro battaglie di Warhammer: Age of Sigmar. Nel volume troveremo tutte le regole aggiornate e elementi di ambientazione. Saranno presenti regole dedicate alle diverse tribù barbare e elementi utili a caratterizzarle al meglio.



Anche Warcry avrà la sua piccola fetta di nuove uscite; infatti ai prodotti dedicati a Warhammer: Age of Sigmar si affiancherà anche l’immissione sul mercato di due creature mostruose: Mindstealer Sphiranx e Ogroid Myrymidon.

Con Mindstealer Sphiranx potremo schierare un temibile modello in grado di rendere inermi i propri avversari grazie ad oscuri poteri ipnotici. Alla GW hanno reso noto che sarà possibile assemblare il modello scegliendo tra due diverse teste.

L’Ogroid Myrymidon sarà invece un piccolo gigante in miniatura armato di scudo e lancia perfetto per coloro i quali necessitano di aggiungere un po’ di forza bruta nelle proprie schiere di combattenti.



Al momento in cui scriviamo la Games Workshop non ha ancora annunciato una data ufficiale di immissione sul mercato né quale sarà il prezzo di vendita consigliato di nessuno di questi quattro prodotti.