Akira: il casting call descrive i protagonisti del live action di Taika Waititi

Il live action di Akira diretto da Taika Waititi e tratto dall'omonimo manga di Katushiro Otomo, svela le descrizioni di quattro dei suoi protagonisti.

Sono trascorsi poco meno di due mesi dall’annuncio che Warner Bros. Avrebbe finalmente dato il via allo sviluppo del film live action di Akira, ispirato all’omonimo manga di Katsuhiro Otomo, oggi emergono in rete i casting call che descrivono tre dei protagonisti.

I casting call sono gli annunci rivolti agli attori contenenti le descrizioni caratteriali e fisiche dei personaggi, talvolta con alcuni accenni minimali al loro background. I nomi dei personaggi così come il progetto che li vede coinvolti sono di norma fittizi, ma grazie all’intervento degli insider è possibile tendenzialmente riuscire a risalire al titolo originale del film. Nel caso di Akira, il working title della pellicola è “Box 28”, mentre i casting call sono i seguenti:

JUN: Leader di una banda di teenager cresciuti in strada che sa come divertirsi. È un tizio fuori di testa che vive alla giornata, senza preoccupazioni.

KOICHI: Costretto da sempre a lottare per la propria sopravvivenza, incosciente e senza paura si getta a capofitto nell'azione. È perseguitato dalla perdita di una persona cara.

REINA: Gentile, carina e di buon cuore, è il membro di una gang di bikers ed è profondamente legata a Koichi.

MISA: Bellissima, intelligente e molto determinata, appartiene ad un'organizzazione anti-governativa il cui scopo è salvare la propria città.

I profili dei quattro, seppur con qualche licenza creativa, sembrerebbero richiamare molto i protagonisti del manga, ci riferiamo in particolar modo a Kaneda, Tetsuo, Kaori e Kei. Sebbene i nomi siano fittizi, il casting call conferma comunque l’intenzione del regista Taika Waititi (Thor: Ragnarok) di prestare fedeltà al materiale originale, non cambiando l’etnia dei protagonisti, come invece precedentemente speculato. Almeno sulla carta il live action di Akira dovrebbe dunque vedere impiegati sul set attori giapponesi, sebbene pare la pellicola verrà girata tra Canada e Stati Uniti.

A produrre il film per Warner Bros. ci sarà Appian Way, casa di produzione di proprietà di Leonardo DiCaprio, il film è previsto nei cinema americani il 21 maggio 2021.