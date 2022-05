Il film d’animazione The Deer King – Il re dei cervi diretto da Masashi Ando, Masayuki Miyaji e basato sulla serie di romanzi fantasy scritti da Nahoko Uehashi arriva nelle sale cinematografiche italiane grazie ad Anime Factory (recuperate il Blu-Ray di Josée, la Tigre e i Pesci su Amazon!) e verrà distribuito da Koch Media. Quando? Vediamo più nel dettaglio.

Le date d’uscita del film d’animazione The Deer King – Il re dei cervi

Il film d’animazione The Deer King – Il re dei cervi è stato presentato in anteprima mondiale nella competizione cinematografica ufficiale all’Annecy International Animation Film Festival il 14 giugno 2021. Il film è diretto da Masashi Ando e Masayuki Miyaji, con Ando che disegna anche i personaggi, Taku Kishimoto che si occupa delle sceneggiature e Harumi Fuuki che compone la musica.

Inizialmente il film doveva essere presentato in anteprima il 18 settembre 2020, ma è stato posticipato al 10 settembre 2021 per motivi sconosciuti ed è stato nuovamente posticipato nell’agosto 2021 a causa della pandemia.

Questa la locandina:

Ora il film debutterà il prossimo 4 giugno durante l’evento Cartoons on the Bay di Pescara, per poi arrivare nei cinema di tutta Italia per un periodo limitato dal 27 al 29 giugno.

Ecco una breve sinossi: