È una notizia che non ti aspetteresti, forse, di sentire da chi ha cambiato il genere letterario delle graphic novel e dei fumetti dagli anni ’80 a oggi. Eppure è così: Alan Moore, il “mago” che ha dato vita a mondi, visioni e sogni del calibro di Swamp Thing, Watchmen, V for Vendetta, La Lega degli Straordinari Gentlemen e From Hell, ha dichiarato di recente che vuole farla finita una volta per tutte di realizzare fumetti. Non solo, ci dà un motivo per cui dovremmo smettere di leggerli anche noi.

Alan Moore e il mondo dei fumetti: dolore e colore

Letteralmente cresciuto a suon di romanzi quando era ancora un bambino, Alan Moore è stato “sedotto” dal mondo fantasy alla fine degli anni ’50, quando aveva circa cinque anni. A quei tempi girava già per le biblioteche e, dopo aver divorato Enid Blyton e Just William, si è messo alla ricerca di fantascienza e altri sottogeneri fantastici. Allora ha scoperto Edgar Rice Burroughs, Edgar Allan Poe, Ray Bradbury, HP Lovecraft e, soprattutto, Mervyn Peake. I romanzi di Gormenghast, ha dichiarato Moore in un‘intervista per The Guardian, sono stati i libri che l’hanno influenzato in futuro come scrittore:

Sono stati probabilmente i primi libri con cui ho iniziato a capire cosa si poteva fare con la scrittura: come si potevano evocare un ambiente complesso e personaggi quasi fluorescenti, che ti rimangono per sempre nella mente.

Successivamente, Moore è stato colpito, folgorato dal mondo dei fumetti, da prima con alcune serie di giornali umoristici inglesi, poi con i titoli DC, tipo Superman e I Fantastici Quattro:

È stato molto facile per me essere sedotto fumetti americani durante il mio primo approccio al genere. Con loro ho avuto le mie prime visioni su tutti questi… questi fumetti a colori che parlavano di personaggi fantastici.

Ma dopo aver contribuito a trasformare il genere dei fumetti con le sue opere, mostrando un tono, un talento e un’ambizione che pochi contemporanei eguagliavano, ha deciso che i suoi litigi con la DC Comics (tra gli altri), entrati a far parte della leggenda di Alan Moore, sono destinati a interrompersi:

Ho decisamente finito con i fumetti. Non ne ho scritto uno per andare avanti per cinque anni. Amerò e adorerò sempre il mezzo dei fumetti, ma l’industria dei fumetti e tutte le cose ad essa collegate sono diventate insopportabili. Centinaia di migliaia di adulti sono in fila, oggi, per vedere personaggi e le loro storie, create cinquant’anni fa per intrattenere i ragazzi di 12 anni.

Alan Moore, Internet e il mondo dei “ragazzi”

Alan Moore ha voluto dire la sua sul perché i fumetti debbano restare un genere per “ragazzi”:

È sempre stato così: il genere dei fumetti si è sempre rivolto ai ragazzi. Non pensavo davvero che i supereroi fossero roba da adulti. Penso che questo sia stato un malinteso nato da quello che è successo negli anni ’80 – a cui devo dare una parte considerevole della colpa, anche se non era intenzionale – quando cose come Watchmen sono apparse per la prima volta. C’erano un sacco di titoli [dei fumetti] che dicevano “I fumetti sono cresciuti”. Tendo a pensare che, no, i fumetti non siano cresciuti. C’erano alcuni titoli che erano più adulti di quanto le persone fossero abituate. Ma la maggior parte dei titoli di fumetti era praticamente la stessa di sempre. Non sono stati i fumetti a crescere. Penso che fossero più i fumetti a scontrarsi con l’età emotiva del pubblico, che arrivava dall’altra parte e stava diventando grande. Intorno al 2011 ho detto che pensavo che avrebbe avuto implicazioni serie e preoccupanti per il futuro se milioni di adulti avessero fatto la fila per vedere i film di Batman. Perché quel tipo di infantilizzazione – quella spinta verso tempi più semplici, realtà più semplici – che molto spesso può essere un precursore del fascismo.

Moore è almeno cautamente rallegrato dal fatto che un’altra delle sue creazioni, V per Vendetta, sia stata adottata come simbolo di resistenza:

Non posso essere d’accordo con tutte le persone che usano quella maschera come un’icona per i propri scopi, ma sono rincuorato nel vedere che è stato adottato dai movimenti di protesta così ampiamente in tutto il mondo. Perché ora abbiamo bisogno di movimenti di protesta, probabilmente più di quanto non abbiamo mai fatto prima.

Infine, Moore ha voluto ribadire la sua cautela nei confronti della svolta culturale che abbiamo preso: il regno digitale, le nuove tecnologie e Internet non sono qualcosa di cui lo scrittore “aveva bisogno”:

Quando Internet è diventato popolare, ho deciso che non suonava come qualcosa di cui avessi bisogno. Sentivo che se la società si sarebbe trasformata in un enorme esperimento sociale, allora sarebbe stata una buona idea se ci fosse qualcuno al di fuori della capsula di Petri [ovvero, lui]. Potete, in compenso, portarmi materiale pornografico, foto carine di gatti e messaggi offensivi di persone.

Ora Alan Moore si diverte, fa sapere, a scrivere narrativa in prosa: “in un certo senso, a me sembra il mezzo più puro di scrittura. Hai 26 caratteri e un pizzico di punteggiatura. Con questo, puoi descrivere l’intero universo concepibile”.