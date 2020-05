Alec Baldwin sarà il protagonista e produttore del western Rust

L’attore Alec Baldwin (Beetlejuice, Caccia a Ottobre Rosso) sarà presto il protagonista e produttore di Rust, un film indipendente di genere western e action.

Il progetto si è sviluppato a partire proprio da un’idea dello stesso Baldwin, poi rielaborata in una sceneggiatura scritta in compagnia del regista della pellicola, Joel Souza (Crown Vic).

Rust sarà realizzato tramite la casa di produzione El Dorado Pictures e il protagonista della serie 30 Rock verrà invece affiancato nella produzione da Anna Granucci e Elizabeth L. Barbatelli.

Al centro della trama ci sarà il fuorilegge Harland Rust (Alec Baldwin), sulla cui testa pende da sempre una famigerata taglia. Quando suo nipote, il tredicenne Lucas, viene accusato di omicidio e condannato all’impiccagione, Rust viaggia verso il Kansas per tentare di farlo evadere dalla prigione nella quale si trova. I due dovranno poi cercare di fuggire assieme dal leggendario sceriffo Wood Helm e dal cacciatore di taglie Fenton “Preacher” Lang, entrambi impegnati nel tentativo di arrestarli. Durante la fuga, emergeranno dei segreti da tempo sepolti e via via, mentre la lotta per la sopravvivenza continua, inizierà a formarsi anche un inaspettato legame di famiglia.

Alec Baldwin ha recentemente recitato nel film Beast Beast e nell’action-comedy Chick Fight, oltre ad averci deliziato con la sua interpretazione di Donald Trump anche nella 45esima stagione del Saturday Night Live.

In attesa che le riprese di Rust possano avere inizio, l’attore 62enne ha voluto rivelare a CTVNews come sia drasticamente cambiata la sua quotidianità durante questo periodo così complesso:

Vorrei stare con mia moglie e camminare insieme per le strade di New York. E che i miei figli vadano a scuola, una vera scuola di mattoni. Tutto ciò è in sospeso in questo momento. E i miei figli – e tutti i bambini – dobbiamo aiutarli. Il mio compito è aiutarli a superare questo. Perché stanno iniziando a capire che qualcosa non va. Questo non è normale per i bambini. E devi cercare di aiutarli a gestire i loro sentimenti e gestire i tuoi sentimenti. Perché io e mia moglie ci guardiamo e sospiriamo, il sospiro più teatrale.