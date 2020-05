Aliens Universe: i fumetti per inziare la lettura

L’Aliens Universe, il contesto fumettistico in cui si sono espanse le avventure degli xenomorfi resi celebri da Alien, è un universo narrativo variegato e ricco di avventure, grazie a una produzione vastissima che da trent’anni sta tenendo vivo il mondo degli xenomorfi. Quali sono dopo così tanti anni i migliori fumetti per entrare nell’Aliens Universe?

Nato sul finale di Aliens – Scontro finale, secondo capitolo della saga cinematografica, l’Aliens Universe ha affrontato per anni la sfida di mantenere vivo lo spirito degli xenomorfi, scontrandosi anche con l’uscita dei capitoli cinematografici successivi che ne hanno scalfito la validità. Questa distinzione ha portato a dovere fare i conti con avventure che, per quanto epiche, sono oramai escluse da quanto canonizzato all’interno della saga cinematografica, compresi i due più recenti capitoli, Prometheus e Covenant. Una separazione che spinge quindi a dover decidere quali storie siano ideali per vivere al meglio l’Aliens Universe: bellezza della storia o aderenza al canone? Scelta non facile, ma possibile, andando a selezionare con attenzione le nostre letture.

Aliens 30° Anniversario

L’inizio dell’Aliens Universe, nato subito dopo l’uscita di Aliens – Scontro Finale. Pur non potendo usare Ripley, il fumetto Dark Horse scritto da Mark Verheiden, questo primo capitolo dell’Aliens Universe espandeva le idee del film di Cameron approfondendo il mondo in cui si muovevano i personaggi del film. Verheiden iniziò a creare una struttura di contorno al mondo degli xenomorfi, utilizzando Hicks e Newt come protagonisti principali della sua narrazione. Lo scopo di Verheiden era dare maggior definizione a quanto visto al cinema, sia in Alien che nel seguito. Motivo per cui viene spiegato l’origine dello space jockey e si crea una maggiora definizione del ruolo della Weyland- Yutani nella caccia allo xenomorfo

Canonico: no

Aliens Defiance

Produzione recente, figlia della nuova transmedialità dell’Aliens Universe, Aliens Defiance nasce come primo capitolo di un più ampio ciclo narrativo ancora in fase di pubblicazione negli States. Protagonista è la marina Zula Hendricks, che dopo un incidente in cui ha perso la propria utilità in combattimento, trova una seconda occasione come parte di un gruppo di recupero di alieni. Ma quando le direttive della Weyland-Yutani costringono Zula a prendere una posizione, la situazione prende una piega inaspettata.

Pubblicato inizialmente in una serie di spillati mensili da saldaPress, il ciclo è stato raccolto dalla casa editrice in due volumi da collezione. L’importanza di Aliens: Defiance è l’avere fatto da collante tra il videogioco Alien: Isolation e l’Aliens Universe, partecipando allo sforzo di creare una cronologia ‘storica’ degli eventi accaduti nel canone di Aliens

Canonico: si

Predator 30° Anniversario

Dark Horse Comics, all’uscita dei grandi film action-fantascientifici, non perdeva tempo e creava un universo fumettistico. Destino a cui si prestò anche Predator, che dopo il successo del primo film in cui Schwarzy se le suonava di santa ragione continuò la sua vita nel mondo dei fumetti, prima del seguito cinematografico. Nuovamente opera di Mark Verheinden, il primo fumetto di Predator sposta l’azione a New York, dove i cacciatori alieni scelgono di confrontarsi con gli umani, finendo nelle mire di un poliziotto particolarmente interessato a loro: il fratello di Dutch, il personaggio di Schwarzenegger!

Raccolta in un volume da collezione da saldaPress, il primo arco narrativo di Predator è affiancato dalle storie che completano questo primo arco narrativo dedicato agli Yautja. Che fanno veramente parte dell’Aliens Universe, anche se la loro appartenenza viene sancita in modo ufficiale solo in tempi recenti con una delle più recenti produzioni dell’Aliens Universe. Predator 30th Anniversario, pur essendo un ottimo fumetto, rimane più un what if? che non un prodotto canonico dell’Aliens Universe.

Canonico: no

Fire and Stone/Life and Death

Ciclo narrativo importante all’interno del canone dell’Aliens Universe, suddiviso in due differenti blocchi narrativi (Fire and Stone e Life and Death). Compito di questa serie di fumetti è andare a creare un’ossatura narrativa tra fumetti e film al cinema. Collegando gli eventi presentati in Aliens – Scontro Finale e gli ultimi film di Scott (Prometheus e Covenant), Fire and Stone e Life and Death diventano il punto di partenza per creare il primo vero fumetto canonico dell’Aliens Universe, punto di partenza ideale per chi volesse iniziare una lettura di fumetti ispirati ad Aliens che sia in continuità con le pellicole cinematografiche e punto di ingresso ufficiale dei Predator nell’Aliens Universe.

Canonico: si