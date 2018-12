Alle origini del giallo: tutti i romanzi e i racconti di Sherlock Holmes

Tra gli Oscar Draghi Mondadori spunta la raccolta completa del canone di Sherlock Holmes, il ciclo fondante del genere giallo, in una nuova edizione deluxe.

Una strenna in giallo

Immaginate di avere un amico o un parente appassionato di gialli, dai polar francesi ai romanzi polizieschi italiani, dai thriller mozzafiato del nord Europa al più classico mistery deduttivo inglese. Immaginate di volergli fare un regalo e di cercare quindi qualcosa di particolare o che siete sicuri ancora non possa avere: un libro di classe che lo farebbe felice e vi faccia fare una bella figura.

Immaginate ora che esista una versione deluxe appena sfornata dal catalogo Mondadori di tutte le avventure del ciclo di Sherlock Holmes in versione completa, con i testi accompagnati dalle immagini d’epoca apparse come illustrazioni dei racconti sullo Strand Magazine.

Immaginate che il libro abbia una bella copertina rigida e il testo delle pagine sia diviso su due colonne come appariva originariamente sulla rivista inglese, comprenda i quattro romanzi e i cinquantasei racconti del canone completo, conti oltre 1200 pagine e vanti per di più una prefazione di John Le Carré.

Non è possibile, dite?

Eppure, “quando avrete eliminato l’impossibile, quello che resta, per quanto improbabile, deve essere la verità.”

Ed è infatti tutto vero: questo bel tomo dedicato al più celebre detective di tutti i tempi, con le classiche traduzioni Mondadori e le immagini storiche dello Strand esiste ed è davvero una pietra fondante del genere (anche per dimensioni del volume).

La trovate in libreria o su Amazon e rappresenta secondo noi una perfetta strenna natalizia per gli amanti del genere, anche per quelli che già possiedono altre versioni dei casi della coppia più amata uscita dalla penna di sir Arthur Conan Doyle.

La meravigliosa carriera di Sherlock Holmes

(Ri)leggendo questo classico senza tempo, è bello perdersi tra i tanti piccoli casi affrontati da duo di Baker Street, quelli magari privi di un qualche contesto cronologico preciso.

Dal punto di vista del vostro umile recensore, i preferiti sono quelli dove si paventa l’incursione del soprannaturale (come ne Il mastino dei Baskerville), anche se poi tutto finisce per essere un “perturbante riportato al concreto”, in una vicenda in stile “Scooby Doo”.

Simile nelle atmosfere al romanzo citato, c’è anche ad esempio il racconto L’avventura del piede del diavolo, che è stato anche trasformato in scenario per l’italianissimo gioco di ruolo Holmes & Co. di Antonello Lotronto. Gli amanti dei librogame dedicati al personaggio e del boardgame Sherlock Holmes Consulente Investigativo, che magari non avevano ancora letto il canone completo, non mancheranno poi di apprezzare tutti i riferimenti incrociati tra giochi e libri.

Ancor più interessante, forse, è navigare tra i titoli principali legati alla biografia dei due personaggi e ripercorrere insieme le tappe salienti delle loro vite: dall’incontro a Baker Street del 1878, quando Holmes aveva appena ventiquattro anni, ai matrimoni purtroppo tragici di Watson, sempre solamente accennati, alla finta morte del detective avvenuta in Svizzera nel 1891, al ritorno sulle scene tre anni dopo, agli ultimi dieci anni di indagini e poi al ritiro in campagna del 1904, a cui seguì un ultimo determinante intervento nel 1914, dieci anni dopo, quando Holmes salva la Gran Bretagna da una rete di spie intente a pianificare la guerra contro il regno.

Davvero un Drago questo Holmes!

Con questa solida pubblicazione dedicata agli amanti del giallo classico, Mondadori continua la sua linea “Oscar Draghi”, tutta composta da volumi deluxe per collezionisti, di grande formato e copertina rigida, che sta pian piano coprendo tutti i settori della narrativa di genere.

La raccolta su Sherlock Holmes è infatti solo una delle ultime della collana, che mira a riempire le librerie degli appassionati con ogni sorta di capolavoro e best seller della letteratura moderna, spesso andando a pescare i capisaldi e gli iniziatori di interi generi letterari. E se questa volta è toccato al giallo, le uscite precedenti hanno tirato fuori dal grande oceano della narrativa opere come la saga di Conan il Barbaro, la narrativa di Poe, Ashton Smith e Lovecraft, classici moderni come quelli del Trono di Spade, dell’epopea di Shannara , Narnia e della Saga di Terramare, le novelization dedicate a Star Wars e Star Trek.