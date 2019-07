Altaïr – Apple of Eden Keeper prodotto da Ubicollectibles

Ubicollectibles annuncia la nuova statuetta dedicata al leggendario assassino Altaïr Ibn-La’Ahad, tratta dal primissimo gioco della fortunata serie di Assassin’s Creed. Questo oggetto da collezione, alto 24 cm, rappresenta Altaïr che, incappucciato,tiene in mano per la prima volta la Mela dell’Eden, uno dei manufatti antichi contenuti all’interno del gioco, interrogandosi di quali poteri racchiuda in sé questo misterioso oggetto.

Rimasto orfano in giovane età e allevato dal Mentore Al Mualim, Altaïr dedicò tutta la sua vita alla causa degli Assassini. Tuttavia, le sue eccezionali capacità lo fecero diventare arrogante e incosciente. Altaïr dovette superare fallimenti e tradimenti per diventare un uomo più saggio, nonché colui che avrebbe condotto la Confraternita in una nuova era. Dopo aver strappato la Mela dell’Eden al suo Mentore, Altaïr si dedicò al suo studio. Riportò le sue scoperte in un registro conosciuto come il Codice e le usò per sviluppare tecniche e innovazioni per i futuri Assassini.