Altaïr (Assassin’s Creed), da Pure Arts una statua in scala 1/4

Altaïr Ibn-La’Ahad è il soggetto di questa enorme statua proposta da Pure Arts che recentemente ha siglato un accordo per la distribuzione dei suoi prodotti attraverso Sideshow. Con questa statua, – parliamo sempre di un esemplare in scala 1/4 – avremo un pezzo in edizione limitata a 1500 esemplari al mondo che va ad immortalare il protagonista di Assassin’s Creed – il primo capitolo della saga videoludica di Ubisoft – mentre sta effettuando la sincronizzazione con l’Animus.

Altaïr Ibn-La’Ahad, è un personaggio di fantasia protagonista del primo e storico videogioco di Assassin’s Creed, che ha dato il via ad un vero fenomeno di successo che si protrae ancora oggi grazie ai numerosi sequel. Appare come personaggio anche in Assassin’s Creed: Revelations, uno degli ultimi capitoli che riguardano il discendente Desmond Miles e in diversi adattamenti cartacei come fumetti e romanzi. Il nome “Altaïr”, tradotto dall’arabo significa “Aquila” oppure “Colui che vola” ed è anche il nome affibiato alla stella più luminosa della costellazione dell’Aquila, un richiamo continuo, quello dell’aquila dato che il simbolo del videogioco parrebbe essere proprio ispirato dalla forma di un teschio di Aquila. Nella storia del videogioco, sin dalla tenera età fu membro dell’Ordine degli Assassini di Masyaf e raggiunse il titolo di Maestro Assassino all’età di 25 anni venendo così considerato da molti un vero e proprio mito nella Confraternita e lo farà ricordare in futuro come il Mentore più leggendario.

Come l’altra statua di cui vi abbiamo parlato, Bayek di Siwa, anche questa statua di Altaïr ritrae il personaggio mentre sta effettuando la sincronizzazione con l’animus. Questa particolarità sembra essere il marchio di fabbrica di Pure Arts per la linea di Assassin’s Creed, dato che anche il prossimo progetto, che riguarda Ezio Auditore, è caratterizzato da questa peculiarità.

La statica, che sarà sempre in scala 1/4 raggiungerà un’ altezza di circa 55 cm. La cura del team Pure Arts emerge come sempre dai particolari di cui le statue sono dotate. Altair è raffigurato in piedi con un braccio sollevato, quello che tiene al pulso la mitica “Lama Celata”. Anche questa, come Bayek, sarà dotata di elementi in pvc e luci a led per far risaltare gli elementi trasparenti al buio.

Animus Altaïr di Pure Arts è in preordine su Sideshow al prezzo di 637 Euro con uscita fissata per il mese di Febbraio 2020.