Bayek (Assassin’s Creed), la spettacolare statua di Pure Arts

Bayek di Siwa è il protagonista di questa colossale statua di Pure Arts che da poco ha siglato un accordo di distribuzione con il colosso Sideshow. La statua – parliamo di un pezzo in scala 1/4 – sarà una edizione limitata a 1500 esemplari che immortala il protagonista di Assassin’s Creed Origin durante la sincronizzazione con l’Animus.

Bayek di Siwa, che in seguito prenderà il nome di Amun, è uno dei tanti personaggi immaginari della serie Assassin’s Creed e più precisamente è il protagonista principale di Assassin’s Creed: Origins, una delle ultime incarnazioni della saga che ha riscosso numerosi consensi da parte di critica e pubblico. Bayek appartiene al ramo egizio della Confraternita degli Assassini e le sue avventure si svolgono nell’epoca della regina d’Egitto nota come Cleopatra VII. Bayek, con l’aiuto di Aya, fu uno dei padri fondatori degli Occulti, che solo in seguito avrebbero assunto il nome di Confraternita degli Assassini, la loro prima sede nel 43 a.c. fu stabilita nella città di Menfi.

La statua proposta dai ragazzi di Pure Arts, rende grazie ad un grande protagonista della saga di Assassin’s Creed raffigurando Bayek durante la sincronizzazione con l’Animus, il particolare dispositivo che permette ad un individuo di rivivere i ricordi dei suoi avi. La statica, che sarà in scala 1/4 raggiungerà una altezza ragguardevole, parliamo infatti di quasi 70 cm! Le immagini parlano da sole, è vero, ma ci piace farvi notare i numerosi dettagli di cui è dotata a partire dall’aquila Sanu, fedele compagna di gioco, agli abiti finemente scolpiti e dipinti.

La particolarità di questa statua in resina- e delle altre a tema Assassin’s Creed – sta nella rappresentazione di elementi come il braccio che impugna la spada che appare come frammentato, in fase di sincronizzazione, un vero tocco di classe del team Pure Arts. Non finisce qui, infatti la statua sarà anche dotata di luci a led per poterla esporre al buio facendo così risaltare la luce dagli elementi in pvc trasparenti che stanno alle spalle del personaggio.

Animus Bayek di Pure Arts è in preordine su Sideshow al prezzo di 637 Euro con uscita fissata per il mese di Aprile 2020.