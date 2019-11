Altered Carbon: Resleeved, arriva lo spin-off anime targato Netflix

In attesa della release della seconda stagione della serie fantascientifica Altered Carbon, Netflix promuove Altered Carbon: Resleeved, spin-off anime in arrivo nella primavera del 2020.

L’universo di Altered Carbon, acclamata serie sci-fi targata Netflix, espande il suo universo narrativo con uno spin-off anime intitolato Altered Carbon: Resleeved, eccotutto ciò che sappiamo finora sul progetto.

Ispirata da Bay City (Altered Carbon), romanzo scritto da Richard K. Morgan, le vicende di Altered Carbon si muovono in un futuro lontano e distopico, in cui la coscienza umana può essere digitalizzata e trasferita di corpo in corpo, con l’appellativo di “custodia.” Nella prima stagione dello show, la memoria del soldato scelto Takeshi Kovacs (Joel Kinnaman), viene ripristinata in un un nuovo corpo dopo 250 anni la sua morte, per fare luce sul tentato omicidio dell’uomo più ricco del pianeta Terra, Laurens Bancroft (James Purefoy) un facoltoso e potente aristocratico di oltre 360 anni, apparente suicida e di conseguenza, privo dei ricordi dell’ultimo backup antecedente alla morte. Nel tentativo di ricostruire quanto accaduto nelle ultime 48 ore all’uomo e scoprire se come sospetta qualcuno ha tentato di ucciderlo, Takeshi riscoprirà alcuni inquietanti dettagli sul suo passato.

Altered Carbon: Resleeved è uno spin-off della serie originale la cui trama verte ancora nel riserbo assoluto -ma le indiscrezioni suggeriscono possa fare da ponte tra gli eventi della prima e della seconda stagione, in attesa che i ricercati e complessi effetti visivi dei nuovi episodi finiscano il delicato percorso di post-produzione- “esplorerà nuovi elementi della mitologia della storia originale”, Jō Nakajima dirige la serie per Anima (Cat Shit One: The Animated Series, Kingsglaive: Final Fantasy XV). Dai Sato (Ghost in the Shell: Stand Alone Complex, Eureka Seven, Cowboy Bebop, Ergo Proxy) e Tsukasa Kondo sono accreditati come showrunner.

Altered Carbon: Resleeved arriverà su Netflix a primavera 2020.