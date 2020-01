Altered Carbon: il nuovo trailer annuncia la data di uscita della seconda stagione

Netflix insieme alle pagine social della serie, totalmente a sorpresa, hanno condiviso un nuovo trailer ufficiale di Altered Carbon. Lo scopo di quest’ultimo è di annunciare la data di uscita della seconda stagione che arriverà sulla piattaforma di streaming il prossimo 27 febbraio.

La serie si basa sull’omonimo romanzo di Richard K. Morgan e racconta le vicende di Takeshi Kovacs, un ex-guerriero d’elite interstellare, che viene imprigionato per circa 500 anni e trasferito digitalmente in un futuro distopico che lui stesso avevo provato a bloccare secoli prima. Il suo scopo è quello di guadagnarsi una nuova vita, ma per farlo dovrà risolvere un caso di omicidio che farà emergere spaventosi segreti.

Nella seconda stagione la trama prenderà una piega un po’ diversa:

Takeshi Kovacs (Mackie), il solitario e unico soldato sopravvissuto di gruppo di guerrieri interstellari d’élite, continua la sua secolare ricerca per ritrovare il suo amore perduto, Quellcrist Falconer (Goldsberry). Dopo decenni di visite su svariati pianete e di ricerche in giro per la galassia, Kovacs si ritrova reclutato sul suo pianeta natale, il mondo di Harlan, con la promessa di trovare Quell. Perseguitato dal suo passato e responsabile in un’indagine su una serie di brutali omicidi, Kovacs è sbalordito nello scoprire che la sua nuova missione per risolvere gli omicidi e la sua ricerca per trovare Quell siano la stessa cosa. Con l’aiuto della sua fedele I.A., Poe (Conner), Kovacs dovrà quindi collaborare con nuovi alleati per sconfiggere i suoi nemici e scovare la verità: chi è Quellcrist Falconer?

Ecco anche i titoli degli episodi:

2×01 “Phantom Lady” – scritto da Laeta Kalogridis, diretto da Ciaran Donnelly

2×02 “Pagamento differito” – scritto da Sarah Nicole James, diretto da Ciaran Donnelly

2×03 “Nightmare Alley” – scritto da Michael R. Perry, diretto da MJ Bassett

2×04 “Shadow of a Doubt” – scritto da Sang Kyu Kim, diretto da MJ Bassett

2×05 “I Wake up Screaming” – scritto da Cortney Norris, diretto da Jeremy Webb

2×06 “Bury Me Dead” – scritto da Adam Lash & Cori Uchida, diretto da Jeremy Webb

2×07 “Experiment Perilous” – scritto da Nevin Densham, diretto da Salli Richardson-Whitfield

2×08 “Broken Angels” – scritto da Alison Schapker ed Elizabeth Padden, diretto da Salli Richardson-Whitfie

La prima stagione uscì su Netflix nel 2018, ma al termine di essa l’attore protagonista Joel Kinnaman ha abbandonato il progetto. Il suo sostituto, che vedremo appunto nella seconda stagione, sarà Anthony Mackie, attore noto per aver interpretato il supereroe Falcon nell’universo cinematografico Marvel.

Per chi ha seguito la prima stagione, però, ha sicuramente notato che in realtà il protagonista viveva in due corpi differenti uno interpretato da Kinnaman e uno da Will Yun Lee: Mackie li interpreterà entrambi, ma nei flashback del passato tornerà Will Yan Lee. Dalla prima stagione faranno ritorno Renée Elise Goldsberry nei panni di Quellcrist, Chris Conner in quelli di Poe e il sopracitato Will Yan Lee nel ruolo del Kovacs del passato.