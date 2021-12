Amandla Stenberg (Hunger Games) protagonista di Star Wars: The Acolyte

È ufficiale: Amandla Stenberg, nota per il suo ruolo di Rue nel primo film della trilogia di The Hunger Games e star di The Hate U Give, sarà la protagonista di Star Wars: The Acolyte, la prossima serie targata Disney+ che amplierà ulteriormente l’universo di Star Wars.

Secondo quanto riferito da Lucasfilm, da tempo si stava cercando la protagonista adatta per Star Wars: The Acolyte, l’ideale sarebbe stata una ventenne, e la scelta è ricaduta su Amandla Stenberg, che di anni ne ha 23, anche se i dettagli sul personaggio vengono tenuti ancora strettamente segreti.

Originariamente annunciata nell’aprile 2020 e ufficialmente confermata il 4 maggio 2020, diretta dalla regista Leslie Headland, la serie Star Wars: The Acolyte è stata descritta come un mistero e un thriller che esplorerà il lato oscuro emergente negli ultimi giorni dell’Alta Repubblica, circa cinquant’anni prima degli eventi di Star Wars Episodio I: La minaccia fantasma.

Amandla Stenberg, che si identifica come non binary, ha ricoperto il ruolo di Rue in The Hunger Games nel 2012 e da allora ha recitato in film come The Hate U Give, The Darkest Minds, Everything Everything e nella recente versione cinematografica di Dear Evan Hansen, nel ruolo di Alana Beck. Amandla Stenberg ha recitatio anche in programmi televisivi come Sleepy Hollow, The Eddy e Mr. Robinson.

Per ora non sappiamo altro su Star Wars: The Acolyte. Con tante nuove serie in arrivo, tra cui The Book Of Boba Fett, Obi-Wan Kenobi, Andor e Ahsoka, Star Wars sta espandendo la storia ed esplorando la galassia in modi nuovi ed emozionanti. E con The Acolyte che si unisce alla schiera, si sta veramente immergendo in una nuova era di narrazione. Speriamo che nuove informazioni su questa misteriosa serie vengano presto alla luce.

