Amazon Prime Video 2022: ecco alcuni dei titoli che ci aspettano nell’anno che verrà che Amazon Prime Video promette ricco di sorprese, con tante produzioni italiane Amazon Original.

Fra i titoli già annunciati e in arrivo: la seconda stagione di LOL: Chi ride è fuori, le nuove serie di fiction Monterossi, Bang Bang Baby, The Bad Guy e Prisma, e con Laura Pausini, star globale amata in tutto il mondo, protagonista di un nuovo film Amazon Original. Ma ci saranno anche agli attesissimi The Tender Bar, diretto da George Clooney e interpretato da Ben Affleck, Hotel Transylvania: Uno scambio mostruoso, quarto capitolo della fortunata serie di film animati, e The Marvelous Mrs Maisel Stagione 4, la serie TV The Lord of the Rings, la seconda stagione di Star Trek: Picard, Reacher, e naturalmente il ritorno di The Boys per una terza imperdibile stagione, e molto altro ancora.

Per iscrivervi al servizio di streaming Amazon Prime Video, sfruttando anche i 30 giorni di prova, potete utilizzare questo link.

Amazon Prime Video 2022: film, serie TV e show in arrivo

Eccovi alcune anticipazioni:

LOL – CHI RIDE È FUORI STAGIONE 2

Il comedy show dei record Amazon Original Italiano torna per la seconda stagione. Dieci professionisti della risata sono impegnati in un’esilarante sfida a colpi di battute nello strenuo tentativo di strappare un sorriso agli altri partecipanti senza mai cedere alla comicità degli avversari, ciascuno con il proprio stile comico: dalla stand-up, all’improvvisazione, fino alla commedia fisica e a tanto altro, in una lotta all’ultimo sketch, senza esclusione di colpi. In palio un premio finale di 100.000 euro a favore di un ente benefico scelto da chi vincerà.

MONTEROSSI (17 gennaio)

Thriller investigativo con risvolti comici basato sui popolari romanzi gialli di Alessandro Robecchi Questa non è una canzone d’amore e Di rabbia e di vento (editi da Sellerio). La serie in sei episodi ruota intorno a Carlo Monterossi, un cinquantenne autore televisivo disilluso che deve il suo successo a programmi trash che detesta. Quando decide di lasciare per sempre il mondo della TV, viene coinvolto in una misteriosa serie di crimini. Nella sua ricerca incontrerà tanti personaggi eccentrici, qualche cadavere di troppo e alcuni casi davvero incredibili.

BANG BANG BABY

Crime drama ambientato a Milano alla fine degli anni Ottanta, racconta la storia di un’adolescente timida e insicura che diventa il membro più giovane di un’organizzazione criminale, non per soldi, ambizione o desiderio di potere, ma per conquistare l’amore di suo padre.

THE BAD GUY

Il crime e la dark comedy si uniscono in questa serie sull’incredibile storia di Nino Scotellaro, pubblico ministero siciliano che ha dedicato tutta la sua vita alla lotta contro la mafia e che improvvisamente viene accusato di essere uno di coloro che ha sempre combattuto: un mafioso. Dopo la condanna, senza più nulla da perdere, Nino decide di mettere a segno un machiavellico piano di vendetta, diventando il “bad guy” in cui è stato ingiustamente trasformato.

PRISMA

La nuova serie young adult Amazon Original italiana è un drama di formazione che ruota intorno alla complessa relazione tra l’aspetto fisico e l’identità; soprattutto per una generazione che usa la propria immagine come strumento principale per esprimersi. La serie racconta la storia di Marco e Andrea, due gemelli identici che sfidano, ognuno in modo differente, le norme di genere. Il loro percorso alla scoperta di sé coinvolgerà anche il loro gruppo di amici, tutti alla ricerca del proprio posto in un mondo in continuo cambiamento.

THE LORD OF THE RINGS (2 settembre)

L’attesissima serie Amazon Original da The Lord of The Rings, ancora senza titolo, debutterà il 2 settembre 2022. Questo drama epico porterà per la prima volta sugli schermi la mitica Seconda Era della storia della Terra di Mezzo. Partendo da un momento di relativa pace, migliaia di anni prima degli eventi narrati in Lo Hobbit e Il Signore degli Anelli di J.R.R. Tolkien, la serie segue un gruppo di personaggi, alcuni già noti, altri nuovi, mentre si apprestano a fronteggiare il temuto ritorno del male nella Terra di Mezzo.

THE BOYS STAGIONE 3

In arrivo la terza stagione della serie basata sul fumetto best-seller del New York Times, creato da Garth Ennis e Darick Robertson, The Boys è stato sviluppato dallo showrunner Eric Kripke e presenta in maniera divertente e irriverente ciò che accade quando i supereroi, famosi come le celebrità, influenti quanto i politici, e venerati come gli dei, abusano dei loro superpoteri anziché utilizzarli a fin di bene.

DIABOLICAL

Serie antologica animata in otto episodi, ambientata nell’universo di The Boys, di cui rivelerà storie inedite a cui danno vita alcune delle menti più creative dell’intrattenimento odierno, tra cui Awkwafina, Garth Ennis, Eliot Glazer e Ilana Glazer, Evan Goldberg e Seth Rogen, Simon Racioppa, Justin Roiland e Ben Bayouth, Andy Samberg e Aisha Tyler.

THE MARVELOUS MRS. MAISEL STAGIONE 4 (18 febbraio)

È il 1960 e c’è aria di cambiamento. Cercando di affinare il suo show, Midge si trova un ingaggio che le permette di avere carta bianca per quello che riguarda la sua creatività. Ma l’impegno che mette nella sua arte – e il tempo che le dedica – crea una spaccatura fra lei, la sua famiglia e gli amici. La tagliente, irriverente ed esilarante nuova stagione vedrà anche le partecipazioni speciali di Kelly Bishop, Milo Ventimiglia, John Waters e Jason Alexander.

REACHER (4 febbraio)

La prima stagione di Reacher è basata su Killing Floor, il primo romanzo scritto da Lee Child che ha per protagonista Jack Reacher, un investigatore veterano della polizia militare appena tornato alla vita civile. Reacher è un vagabondo senza telefono che porta con sé il minimo indispensabile mentre viaggia per il Paese ed esplora la nazione che in passato ha servito. Quando Reacher arriva nella cittadina di Margrave, in Georgia, trova una comunità alle prese con il primo omicidio in 20 anni. I poliziotti lo arrestano immediatamente e testimoni oculari affermano di aver visto Reacher sulla scena del crimine. Mentre lavora per dimostrare la sua innocenza, inizia a emergere una radicata cospirazione, che potrà essere affrontata solo con la mente acuta di Reacher e le sue maniere forti. Una cosa è certa: hanno scelto la persona sbagliata a cui dare la colpa.

AS WE SEE IT (21 gennaio)

La serie in otto episodi segue le vicende di Jack, Harrison e Violet, coinquilini poco più che ventenni tutti nello spettro dell’autismo, mentre faticano per ottenere e mantenere un posto di lavoro, fare amicizie, innamorarsi e barcamenarsi in un mondo che li evita. Con l’aiuto delle loro famiglie, degli assistenti, e talvolta anche dandosi una mano reciprocamente, i tre coinquilini affrontano battute d’arresto e celebrano i trionfi durante il loro personalissimo viaggio verso l’indipendenza e l’accettazione. Alla serie partecipano Glassman, Rutecki, e Pien, che si identificano tutti e tre come individui nello spettro dell’autismo. Basato su un format israeliano creato da Idisis e Shafferman.

WITH LOVE (11 febbraio)

With Love

Romantic comedy in 5 episodi da un’ora ciascuno, scritta e creata da Gloria Calderón Kellett. Al centro della serie le vicende dei fratelli Diaz, Lily e Jorge, alla ricerca dell’amore e del loro posto nel mondo. Ciascun episodio si svolge durante una diversa festività dell’anno, seguendo i diversi membri della famiglia: Lily che da ragazza appena tornata single entra in un triangolo amoroso tra due pretendenti, suo fratello Jorge Jr. che deve presentare il suo nuovo fidanzato Henry alla famiglia per la prima volta durante la festa dell’ultimo dell’anno, il cugino Sol Perez alle prese con una possibile storia d’amore con il loro collega il Dottor Miles Murphy, e i genitori Beatriz e Jorge Sr., intenti a cercare di mantenere viva la scintilla anche dopo i 50 anni. La serie racconta la famiglia Diaz nel corso di 12 mesi tra gli alti e i bassi della vita nei giorni più importanti dell’anno.

STAR TREK: PICARD STAGIONE 2