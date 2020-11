Amazon Prime Video Channels arriva in Italia: cosa è e come funziona?

Amazon Prime Video ha annunciato oggi il lancio in Italia di Prime Video Channels. Questa permetterà ai clienti Prime di arricchire ancora di più l’abbonamento, aggiungendo i loro servizi streaming e on-demand preferiti, senza alcun contratto a lungo termine e con la possibilità di disdire in qualsiasi momento. Al lancio, i canali ai quali è possibile abbonarsi includono Infinity Selection, Starzplay, Noggin, Juventus TV e ancora altro, tutti accessibili tramite l’app Prime Video, per essere visti in ogni momento e ovunque, su centinaia di dispositivi.

Julian Monaghan, Director di Amazon Prime Video Channels in Europa, ha dichiarato:

“Siamo entusiasti di poter offrire ai clienti Prime una selezione ancora più incredibile con il lancio di Prime Video Channels in Italia. Semplificando la visione dei contenuti per i clienti attraverso l’app Prime Video, vogliamo rendere ancor più semplice per loro la scelta, l’iscrizione e la fruizione delle loro serie e film preferiti offerti da canali come Infinity Selection, Starzplay, Noggin e Juventus TV, che vanno ad aggiungersi alla già grande selezione di intrattenimento disponibile su Prime Video tramite l’abbonamento Prime.”

Con Prime Video Channels i clienti Prime potranno iscriversi e guardare in streaming film in anteprima come IT – Capitolo Due e Godzilla II – King of the Monsters su Infinity Selection. I clienti Prime potranno anche abbonarsi a canali che offrono programmi per tutta la famiglia, come Noggin di Nick J, o godersi la selezione di grandi serie TV – come The Act – e i nuovi film di Starzplay, o i contenuti sportivi di Juventus TV, il tutto disponibile per una visione immediata, e con una selezione di contenuti da poter scaricare e guardare ovunque.

Prime Video Channels si unisce alla grande selezione di intrattenimento di Prime Video, che include celebri film e serie TV disponibili per lo streaming con nessun costo aggiuntivo per i clienti Prime, come gli Amazon Original Tom Clancy’s Jack Ryan, The Boys, The Marvelous Mrs. Maisel, Star Trek: Picard, Celebrity Hunted– Caccia all’uomo e FERRO. Prime Video permette inoltre di noleggiare o acquistare gli ultimi film in uscita tramite il Prime Video Store, e di aggiungere nuovi canali al proprio abbonamento tramite Prime Video Channels, il tutto tramite primevideo.com e l’app Prime Video disponibile per numerosi dispositivi.

I benefici di Prime Video Channels

I benefici di Prime Video Channels includono:

Selezione: Migliaia di nuovi show e film Accesso a contenuti in streaming on-demand e dal vivo Ultimi episodi delle serie TV più famose disponibili lo stesso giorno o il giorno dopo della messa in onda

Controllo da parte dell’utente: Facilità di iscrizione e fruizione Periodo di uso gratuito fino ad un massimo di 30 Download per la visione off-line di una selezione di contenuti on-demand Facilità di disdetta

Esperienza fluida: Account e metodo di pagamento unico Facilità di ricerca dei contenuti, tutti presenti all’interno dell’app Prime Video Watchlist snella, ricerca e navigazione migliorate



Prime Video Channels sarà accessibile tramite l’app Prime Video, fruibile sempre e ovunque su una selezione di smart TV, dispositivi mobili iOS e Android, Amazon Fire TV, Amazon Fire TV Stick e altri ancora. Per la lista completa dei dispositivi visitare: primevideo.com.

Le varie tariffe degli abbonamenti