Amazon Prime Video: le novità di novembre 2021

Ecco a voi tutte le novità più interessanti di Amazon Prime Video tra film, serie, cartoni e documentari, che arriveranno sulla nota piattaforma streaming nel mese di novembre.

Non sapete come funziona Amazon Prime Video? Non vi preoccupate, ve lo spieghiamo noi! Su Amazon Prime Video potete vedere tutte le serie e i film Amazon Original come The Boys, Star Trek: Picard e Good Omens. Per iscrivervi al servizio di streaming Amazon Prime Video, sfruttando anche i 30 giorni di prova, potete utilizzare questo link.

VITA DA CARLO

Dal 5 novembre in esclusiva su Prime Video

Tutto quello che avreste voluto sapere su Carlo Verdone e non avete mai osato chiedere. Vita da Carlo è una serie comedy in 10 puntate, la prima della sua carriera, in cui Verdone interpreta se stesso in un’irresistibile vicenda comica in cui si intrecciano realtà e finzione. Protagonista di una storia che – come la sua vita – ha il sapore del paradosso, Carlo rivela aspetti inediti della sua personalità con un prorompente humour, regalando allo spettatore momenti esilaranti. Una nuova avventura creativa ed un linguaggio moderno per un’icona del cinema che, grazie ad Amazon Prime Video, racconterà ad un pubblico internazionale una storia tutta italiana ma fatta di sentimenti ed emozioni che sono universali. Al suo fianco un cast di attori che vestono i panni di persone reali (la moglie, i figli, la storica governante) e di personaggi creati dal talento del regista e dei suoi sceneggiatori. Scritta, diretta e interpretata da Verdone, interamente ambientata a Roma, Vita da Carlo svelerà al pubblico alcuni retroscena della vita di Carlo con la leggerezza, l’ironia e lo sguardo dissacrante con cui il regista ha conquistato il cuore degli italiani in quarant’anni di carriera. Prodotto da Filmauro di Luigi e Aurelio De Laurentiis, Vita da Carlo è diretta da Carlo Verdone e Arnaldo Catinari su una sceneggiatura di Carlo Verdone, Nicola Guaglianone, Menotti, Pasquale Plastino, Ciro Zecca, Luca Mastrogiovanni. Accanto a Verdone nel cast Max Tortora, Anita Caprioli, Monica Guerritore, Antonio Bannò, Caterina De Angelis, Filippo Contri e numerosi famosi personaggi nel ruolo di guest star.

ALL OR NOTHING: JUVENTUS

Dal 25 novembre in esclusiva su Prime Video

All or Nothing: Juventus porta gli spettatori in un viaggio dietro le quinte con il prestigioso e iconico Club durante una stagione chiave (2020-21) e seguendone tutti gli eventi più importanti. Le telecamere hanno avuto accesso all’Allianz Stadium, allo Juventus Training Center Continassa di Torino, e, fuori dal campo, hanno puntato gli obiettivi sugli aspetti unici del Club Bianconero e della sua identità, profondamente radicata nella cultura e nella storia italiana, ma sempre rivolta al futuro. All or Nothing: Juventus mostra la determinazione, la tenacia e la dedizione necessarie per competere ai più alti livelli, offrendo ai fan uno sguardo esclusivo sui giocatori, lo staff e il management. La serie Amazon Original All or Nothing: Juventus è prodotta da Fulwell 73 (I Am Bolt, ‘Til I Die, The Class of ‘92) con gli Executive Producer Leo Pearlman e Ben Turner, e con lo Showrunner Richard Cooke. All or Nothing: Juventus fa parte del franchise All or Nothing che annovera già le docu-serie calcistiche All or Nothing: Manchester City e il più recente All or Nothing: Tottenham Hotspur.

ALWAYS JANE

Dal 12 novembre in esclusiva su Prime Video in versione originale, sottotitolata

Always Jane è il racconto, da vicino, del momento in cui l’adolescente transgender Jane Noury si prepara a lasciare la sua famiglia per andare al college. La serie Amazon Original in quattro episodi è il racconto dell’amore incondizionato di una famiglia capace di superare ogni ostacolo per permettere che Jane possa vivere in modo autentico. Anche se il clima politico e sociale di oggi potrebbe non sembrare il momento più facile per crescere un’adolescente transgender, per fortuna ci sono i Noury, sempre presenti e capaci di affrontare la vita quotidiana con un umorismo irriverente. Always Jane è una produzione di Amazon Studios, Mutt Film e Union Editorial. Jonathan C. Hyde ha diretto la serie ed è stato anche executive producer con James Haygood e Michael Raimondi, insieme a Beth George e Shannon Lords-Houghton di Mutt Film. Jane Noury è anche produttrice esecutiva, con Katherine LeBlond come producer.

PAU GASOL: IT’S ABOUT THE JOURNEY

Dal 12 novembre in esclusiva su Prime Video in versione originale, sottotitolata

La docuserie in quattro episodi ripercorre l’ultimo periodo della carriera di Pau Gasol come giocatore di basket professionista. L’ultima partita NBA a cui ha preso parte si è tenuta nel marzo 2019. Nel maggio dello stesso anno si è sottoposto a un intervento chirurgico per sistemare una frattura da stress al piede sinistro. Da allora ha lavorato tenacemente per tornare in campo. Lo scorso marzo, Gasol è tornato al FC Barcelona, sua squadra di esordio come professionista 20 anni fa, e quest’estate ha giocato per l’ultima volta nella Nazionale spagnola durante le Olimpiadi di Tokyo. La serie ritrae come un atleta professionista di primo livello dice addio al gioco che ama e conosce, con tutte le ferite emozionali e le difficoltà che questo comporta, e segue Gasol nel prepararsi a nuovi progetti e impegni famigliari.

ALL OR NOTHING: TORONTO MAPLE LEAFS

Dal 12 novembre in esclusiva su Prime Video in versione originale, sottotitolata

All or Nothing: Toronto Maple Leafs è la prima stagione della serie All or Nothing che segue una squadra dell’NHL (National Hockey League). La docuserie porta i fan vicino ai Toronto Maple Leafs come mai prima d’ora, con le telecamere pronte a catturare ogni momento del 104esimo campionato.La serie segue la squadra sulla pista da ghiaccio e fuori in una stagione vincente come mai prima d’ora in cui hanno conquistato il titolo di campioni North Division, prima di scontrarsi con i loro rivali delle Original Six, i Montreal Canadiens, nel primo round di playoff della Stanley Cup 2021. L’attore e fan di lunga data dei Maple Leafs Will Arnett è il narratore della serie.

LA RUOTA DEL TEMPO

Dal 19 novembre in esclusiva su Prime Video in versione originale, sottotitolata e doppiata

La Ruota del Tempo è una delle serie fantasy più popolari e durature di tutti i tempi, con 90 milioni di libri venduti. Ambientata in un mondo epico e tentacolare in cui la magia esiste e solo alcune donne possono utilizzarla, la storia segue Moiraine (Rosamund Pike), componente di una organizzazione tutta al femminile incredibilmente potente e chiamata Aes Sedai, al suo arrivo a Two Rivers. Lì inizia un pericoloso viaggio intorno al mondo insieme a cinque giovani uomini e donne, uno dei quali si profetizza sia il Drago Rinato, destinato a salvare o a distruggere l’umanità. Basato sui best-seller fantasy di Robert Jordan, La Ruota del Tempo è stata adattata per la televisione dall’executive producer/showrunner Rafe Judkins. Larry Mondragon e Rick Selvage di iwot productions, Mike Weber e Ted Field di Radar Pictures, Darren Lemke, Marigo Kehoe e Uta Briesewitz saranno qui anche executive producer, con Briesewitz che dirigerà i primi due episodi. Rosamund Pike è produttrice e Harriet McDougal con Brandon Sanderson sono i consulting producer. La Ruota del Tempo è co-prodotta da Amazon Studios e Sony Pictures Television.

HANNA S3

Dal 24 novembre in esclusiva su Prime Video la terza stagione in versione originale, sottotitolata e doppiata

Nella terza stagione di Hanna continua il viaggio di una straordinaria giovane donna, interpretata da Esmé Creed-Miles, creata dalla sinistra organizzazione Utrax e addestrata per essere un’assassina. Ora Hanna (Creed-Miles) sta segretamente cercando di distruggere Utrax dall’interno e di liberarsi dalla sua presa con l’aiuto della sua vecchia nemica, l’ex agente della CIA Marissa Wiegler (Mireille Enos). Insieme hanno costretto l’agente di alto grado della Utrax, John Carmichael (Dermot Mulroney), ad aiutarle nella loro missione, ma i suoi giovani colleghi assassini, Sandy (Áine Rose Daly) e Jules (Gianna Kiehl), e nuovi nemici stanno iniziando a sospettare del complotto di Hanna. Mentre Hanna si avvicina al suo obiettivo, inizia a scoprire non solo un programma che cambia il mondo, ma il vero potere dietro Utrax che si frappone tra lei e la libertà.

A MAN NAMED SCOTT

Dal 5 novembre in esclusiva su Prime Video in versione originale, sottotitolata e doppiata

Nel 2009, Scott Mescudi, anche conosciuto come Kid Cudi, ha pubblicato il suo LP di debutto, “Man on the Moon: The End of Day”. Un album eclettico che rompe gli schemi, caratterizzato da canzoni che parlano di depressione, ansia e solitudine, ha avuto un enorme successo tra i giovani ascoltatori trasformando Cudi in una star della musica e un eroe culturale. Il regista di A Man Named Scott, Robert Alexander racconta un decennio della vita di Cudi tra scelte creative, lotte e scoperte, e della sua musica che continua a emozionare e stilmolare i suoi milioni di fan in tutto il mondo.

IL VISIONARIO MONDO DI LOUIS WAIN

Dal 5 novembre in anteprima esclusiva su Prime Video in versione originale, sottotitolata e doppiata

La vera straordinaria storia dell’eccentrico artista britannico Louis Wain (Benedict Cumberbatch), i cui quadri giocosi, a volte persino psichedelici, hanno contribuito a trasformare per sempre la percezione della gente sui gatti. Dalla fine del 1800 gli anni ’30 del ‘900, seguiamo le incredibili avventure di questo stimolante e ignorato eroe, mentre cerca di svelare i misteri “elettrici” del mondo e, così facendo, di comprendere meglio la propria vita e il profondo amore che ha condiviso con sua moglie Emily Richardson (Claire Foy).

B3N: RESPIRA

Dal 12 novembre in anteprima esclusiva su Prime Video

B3N: Respira è il film documentario Amazon Original su Benjamin Mascolo che vede nel cast, accanto al cantante conosciuto e amato con il nome d’arte B3N, anche la sua futura moglie Bella Thorne. B3N: Respira porterà gli spettatori in un lungo viaggio fra l’Italia, Los Angeles e New York, attraverso la vita di uno dei più talentuosi giovani artisti italiani, raccontandone le sfide, i successi e i sogni. Partendo dall’esperienza traumatica della malattia, il docu-film svelerà le sue ambizioni, le difficoltà e gli ostacoli che ha incontrato nel suo percorso per raggiungere un sogno e la sua determinazione e forza di volontà per superarli, raccontando anche le sue relazioni più profonde e i valori a lui più vicini, come l’amicizia, la famiglia, l’amore.Ben: Respira è prodotto da Marco Belardi per Lotus Production – una società di Leone Film Group – e diretto da Gianluigi Carella.

SIR GAWAIN E IL CAVALIERE VERDE

Dal 16 novembre in esclusiva su Prime Video in versione originale, sottotitolata e doppiata

Un’epica avventura fantasy basata sulla leggenda arturiana, Sir Gawain e il Cavaliere Verde racconta la storia di Sir Gawain (Dev Patel), il nipote spericolato e testardo di Re Artù e della sua intrepida avventura per affrontare il mitico Cavaliere Verde, un gigante dalla pelle di smeraldo che mette alla prova gli uomini. Gawain combatte contro fantasmi, giganti, ladri e truffatori in quello che diventa un viaggio più profondo alla scoperta di sé, per dimostrare il suo valore agli occhi della sua famiglia e del suo Regno fino ad affrontare il più grande rivale. Dal visionario regista David Lowery arriva una versione fresca e audace di un racconto classico dei cavalieri della tavola rotonda. Nel cast Dev Patel, Alicia Vikander, Joel Edgerton, Sarita Choudhury, Sean Harris, Kate Dickie, Barry Keoghan e Ralph Ineson.

QUEENPINS – LE REGINE DEI COUPON

Dal 30 novembre in esclusiva su Prime Video in versione originale, sottotitolata e doppiata

Ispirata a una storia vera, Queenpins è una stravagante commedia su una casalinga di periferia annoiata e frustrata, Connie Kaminski (Kristen Bell) e sulla sua migliore amica JoJo Johnson (Kirby Howell-Baptiste), una vlogger con grandi aspirazioni, con la quale trasforma il loro hobby di raccolta coupon in una truffa da milioni di dollari. Tutto inizia quando Connie scopre che può prendere il controllo della sua vita – e risparmiare un sacco di soldi – ottenendo sconti per tutti i suoi acquisti al supermercato. Dopo aver inviato una lettera di fuoco a una marca di cereali avariati e aver ricevuto delle scuse insieme a dozzine di regali, Connie e JoJo escogitano uno schema illegale tramite l’uso di coupon per cui trufferanno per milioni di dollari diverse mega-società, oltre a consegnare decine di coupon sconto a un esercito di donne nella loro stessa situazione. La loro truffa si ingrandisce a tal punto da diventare una macchina fabbrica-soldi che vedrà coinvolta anche una brillante cyber-ladra (Bebe Rexha), un enorme nascondiglio e un elaborato sistema di riciclaggio di denaro. Nel frattempo, lo sfortunato addetto alla prevenzione delle perdite Ken Miller (Paul Walter Hauser) di una delle catene di supermercati vittima delle due donne, unisce le forze con il determinato ispettore delle poste statunitensi Simon Kilmurry (Vince Vaughn) per catturare queste boss in erba.

Non sapete come funziona Amazon Prime Video? Non vi preoccupate, ve lo spieghiamo noi! Su Amazon Prime Video potete vedere tutte le serie e i film Amazon Original come The Boys, Star Trek: Picard e Good Omens. Per iscrivervi al servizio di streaming Amazon Prime Video, sfruttando anche i 30 giorni di prova, potete utilizzare questo link.