Amazon Prime Video svela i nomi dei protagonisti di LOL: Chi ride è fuori S2

Amazon ha rivelato i nomi dei concorrenti della seconda stagione di LOL: Chi ride è fuori S2, il comedy show prodotto da Endemol Shine Italy, che porta sul piccolo schermo un gruppo di comici alle prese con una sfida a colpi di risate. La prima stagione ha letteralmente fatto impazzire il pubblico e lo show si è guadagnato il titolo di più visto di sempre su Amazon Prime Video in Italia. La seconda stagione sarà disponibile su Prime Video in più di 240 Paesi e territori nel mondo nel 2022. Quali sono quindi i 10 concorrenti che si sfideranno per vincere i 100.000 euro che saranno spesi a favore di un ente benefico? Vediamoli insieme.

I concorrenti di LOL: Chi ride è fuori S2

LOL: Chi ride è fuori S2 è un adattamento della popolare serie giapponese Amazon Original, HITOSHI MATSUMOTO Presents Documental, prodotta e interpretata da Hitoshi Matsumoto che trascina dieci comici in una “battaglia di risate” a porte chiuse e presenta un cast estremamente ambizioso e diversificato, con comici ben conosciuti insieme a nuovi volti, equamente suddiviso tra donne e uomini, per infrangere ogni cliché sulla comicità. A condurre LOL: Chi ride è fuori S2 Fedez, uno degli artisti più influenti dello show business italiano e Frank Matano conduttore de Le Iene e giudice di Italia’s Got Talent.

Nicole Morganti, head of Amazon Originals, Italia ha affermato:

“La prima edizione è stata molto più di un successo televisivo, rivelandosi un vero e proprio fenomeno sociale; oltre alla straordinaria viralità sul web, alcune delle gag e dei momenti cult del programma sono entrati nelle conversazioni comuni degli italiani, nelle famiglie, nelle scuole e persino negli ambienti di lavoro. La nostra più grande soddisfazione è aver realizzato un prodotto trasversale e pop senza aver rinunciato alla qualità produttiva, una sfida molto complessa soprattutto per un programma comico, genere con il quale non è facile soddisfare un pubblico così vasto e variegato. Grazie al nostro partner produttivo Endemol Shine Italy che sposa la filosofia degli Amazon Studios di alzare sempre l’asticella. Grazie anche a Fedez che ha creduto da subito in LOL e che non vediamo l’ora di ritrovare come host e arbitro affiancato da Frank Matano, che tanto ci ha fatto ridere nella prima edizione.”

Leonardo Pasquinelli, CEO di Endemol Shine Italy, sottolinea come la prima stagione dello show abbia raggiunto una popolarità che si pensava fosse ancora esclusiva della tv generalista:

“Il successo della prima stagione di LOL: chi ride è fuori è stato strabiliante. La freschezza del programma, i volti che ne hanno fatto parte, l’essere disponibile su una piattaforma d’eccellenza come Prime Video, hanno decretato la nascita di un vero e proprio fenomeno. La forza di LOL sta nel tipo di comicità immediata che propone, capace di far ridere tutti, senza alcuna distinzione. È un formato solido, immediato e semplicissimo, perfetto per chi fa il mestiere del comico. Abbiamo messo insieme un cast formidabile, trasversale e variegato, che non vediamo l’ora di vedere all’opera. Un grazie di cuore a Mara Maionchi per il fondamentale contributo che ha dato allo show lo scorso anno e un in bocca al lupo a Frank Matano che, nella veste inedita di “arbitro”, affiancherà Fedez in questa nuova avventura.”

Foto: Guberti - Rasero / GRM Foto

A sfidarsi in questa seconda stagione ci saranno Virginia Raffaele, attrice, performer e conduttrice televisiva e radiofonica, che ha co-condotto due volte il Festival di Sanremo e ha firmato un programma e scritto una serie TV tutti suoi: Facciamo che io ero per Rai2 e Come Quando Fuori Piove sul canale Nove; Diana Del Bufalo, concorrente di Amici di Maria De Filippi nel 2010, protagonista della fiction Che Dio ci aiuti 4 e Che Dio ci aiuti 6 e della miniserie sempre per la Rai C’era una volta Studio Uno; Maccio Capatonda, regista, attore, autore, scrittore e filmmaker, regista di Omicidio all’italiana, candidato come “Miglior Commedia” ai Nastri D’argento 2017; Maria Di Biase, a oltre 20 anni metà del duo comico formato con Corrado Nuzzo e attualmente conduttrice radiofonica a Radio 2 nei programmi Numeri Uni e Black Out e Mago Forest.

Abbiamo poi Alice Mangione, la presentatrice di Quelli degli anni ‘80 su DeejayTV e creatrice, con il marito Gianmarco Pozzoli, del progetto The Pozzolis Family, votato nel 2019 come Miglior Sito per Genitori e Bambini ai Macchianera Internet Awards; Gianmarco Pozzoli, comico, autore, illustratore e fumettista, protagonista dei principali programmi comici italiani: Scatafascio, Convention, Scorie, Paperissima Sprint, Colorado, Zelig; Tess Masazza, autrice della serie webserie Insopportabilmente donna; Max Angioni, parte del cast di Zelig Time, arrivato secondo in finale a Italia’s Got Talent e Corrado Guzzanti.

Vi ricordiamo che nel catalogo di Prime Video, potete trovare altre produzioni italiane Amazon Original Anni da cane, Dinner Club, Vita da Carlo, FERRO, Celebrity Hunted – Caccia all’uomo S1 e S2, e LOL: Chi ride è fuori; le serie pluripremiate Fleabag e The Marvelous Mrs. Maisel e i grandi successi come Jack Ryan, The Boys, Borat – Seguito di film cinema, Il principe cerca figlio, Senza Rimorso, Good Omens e Carnival Row. Altre serie Amazon Original già annunciate sono All or Nothing: Juventus, The Ferragnez – La serie, Bang Bang Baby, The Bad Guy, Everybody Loves Diamonds e Prisma.

Acquistate Raya – L’ultimo drago ora in offerta su Amazon!