Amazon, svelato il nuovo Kindle Oasis con temperatura luce regolabile

Amazon ha annunciato il nuovo Kindle Oasis, caratterizzato per la prima volta dalla possibilità di regolare la temperatura della luce dell’illuminazione perimetrale dello schermo. D’ora in poi dunque utilizzando come e-reader un Kindle Oasis sarà possibile scegliere tra toni più freddi o più caldi, particolarmente adatti alle ore serali. La regolazione potrà essere svolta manualmente o affidata automaticamente al software dell’Oasis, che renderà la luce più calda man mano che ci si avvicina alla sera.

Per il resto ovviamente Amazon ha confermato la presenza di tutte le caratteristiche principali dell’Oasis, a partire dalla cornice asimmetrica che consente di sostenere comodamente l’e-reader con una sola mano. Qui ritroveremo poi anche i due comodi tasti per scorrere le pagine avanti e dietro, sempre per far sì che lo si possa utilizzare con una sola mano.

Non manca poi la certificazione di impermeabilità IPX8, per leggere anche nella vasca da bagno o a bordo piscina, e lo schermo con diagonale di 7 pollici e risoluzione di 300 PPI, con 16 livelli di grigio, tecnologia Paperwhite di ultima generazione e ottimizzazione per la riproduzione dei caratteri.

L’e-reader, che misura 159 x 141 x 3,4-8,4 mm e pesa 188 g, ha una memoria interna da 8 o 32 GB e moduli Wi-Fi e 4G per la connessione Internet. Il telaio in alluminio è sottile ma robusto, mentre l’autonomia dovrebbe attestarsi attorno alle sei settimane con una sola ricarica (cambia in base all’utilizzo). Come in tutti gli altri Kindle poi non manca il supporto al servizio Kindle Unlimited, che a fronte di una spesa mensile di 9,99 euro consente accesso illimitato a un’ampia selezione di libri.

Il nuovo Amazon Kindle Oasis sarà disponibile a partire dal prossimo 24 luglio, al prezzo di 249,99 euro per il modello base da 8 GB, 279,99 euro per la versione da 32 GB o infine 339,99 euro per quello da 32 GB con modulo 4G. Potete prenotare Kindle Oasis direttamente su Amazon.