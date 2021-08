Anche Jonathan Hickman, Scott Snyder e altri autori pubblicheranno su Substack

Vi abbiamo parlato ieri della scelta dello scrittore James Tynion IV di abbandonare la DC Comics per pubblicare liberamente i propri fumetti sulla piattaforma di newsletter Substack. Oggi, altri autori di alto profilo hanno deciso di seguire l’esempio di Tynion IV e di Nick Spencer prima di lui.

Parliamo di Jonathan Hickman, Scott Snyder, Ram V, Molly Ostertag, e Saladin Ahmed, tutti sceneggiatori che hanno annunciato una collaborazione con Substack. Ahmed, sceneggiatore per la testata Marvel Miles Morales: Spider-Man, ha già annunciato il suo primo progetto: Terrorwar, realizzato insieme a Dave Acosta e in arrivo già nei prossimi giorni, sarà ambientato in un futuro in cui è possibile affrontare direttamente le proprie paure, dandogli forma.

Anche Hickman, attualmente in forza alla Marvel gestendo le testate degli X-Men e scrivendone la principale, ha già comunicato i propri progetti da portare su Substack: coinvolgendo gli scrittori Ram V, Tini Howard e Al Ewing e i disegnatori Mike Del Mundo e Mike Huddleston e il designer Sasha E. Head, Hickman lancerà Three Worlds Three Moons, che, similmente al suo approccio sulle testate degli Uomini-X, sarà un insieme di titoli collegati tra loro. Un universo che si espanderà sempre di più e la cui elaborazione verrà raccontata passo per passo dallo sceneggiatore sulla propria newsletter. Lo scrittore ha già pubblicato il logo della serie (sopra) e un’immagine promozionale, qui di seguito.

Infine, dopo aver annunciato una collaborazione tra ComiXology e Dark Horse Comics per pubblicare diverse serie già annunciate, anche Scott Snyder ha comunicato di avere intenzione di approdare su Substack. Sottoscrivendo un abbonamento alla sua newsletter, lo sceneggiatore racconterà come realizzare e pubblicare i propri fumetti.

James Tynion IV, scrittore di Something is Killing the Children, ha già annunciato la sua prima serie per Substack, The Blue Book, titolo fantascientifico realizzato insieme a Michael Avon Oeming in arrivo a Settembre.