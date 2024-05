Questa RTX 4080 esiste davvero e NVIDIA la regala: stavolta non è una trappola!

Il tanto amato Star Wars Day si è svolto lo scorso fine settimana, celebrando in tutto il mondo hashtag #Maythe4thBeWithYou. Per onorare questa celebrazione, NVIDIA ha annunciato un concorso davvero speciale, mettendo in palio una delle schede grafiche GeForce RTX 4080 Founders Edition più affascinanti mai realizzate grazie alla sua personalizzazione dedicata a un personaggio iconico dell’universo di Star Wars: l'ammiraglio Ackbar.

L’ammiraglio Ackbar, il celebre generale Mon Calamari noto soprattutto per la sua frase "It’s a trap!" durante la battaglia spaziale culminante di Star Wars Episodio VI: Il Ritorno dello Jedi, è infatti il protagonista dell'opera d'arte che decora questa scheda grafica unica. L'artista Ryan Brown, famoso per la sua copertina del fumetto Star Wars: The Rebellion, firma il design che caratterizza il premio principale del concorso promosso da NVIDIA.

I partecipanti interessati a contendersi questa premio hanno tempo fino alla fine della giornata del 6 maggio 2024 per partecipare. Per entrare in gara è sufficiente commentare il post dedicato sulla piattaforma X, condividendo il proprio ricordo preferito legato all'universo di Star Wars, sia esso un'esperienza di gioco o di altro tipo, e concludendo il proprio messaggio con l'hashtag #RTXON. I termini e le condizioni complete del concorso sono disponibili sul sito ufficiale di NVIDIA per chi desidera ulteriori dettagli. Vi anticipiamo, però, che il concorso non è disponibile in Italia (purtroppo!).

Bisogna anche notare che il premio in questione, la GeForce RTX 4080 Founders Edition, non corrisponde alla più recente versione SUPER, introdotta sul mercato all'inizio di quest'anno. Questo dettaglio non sminuisce però il valore del premio, considerando che la differenza più significativa tra le due versioni risiede principalmente nel prezzo e nel design completamente nero della GeForce RTX 4080 SUPER Founders Edition.

La scheda grafica in palio rappresenta non solo un elemento di grande valore per gli appassionati di gaming, ma si presta anche a diventare il pezzo forte di una configurazione PC ispirata interamente all'estetica tecnologica dei primi tre film della saga di Star Wars.