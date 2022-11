Aniplex ha iniziato a trasmettere un nuovo trailer dell’anime di Mashle, adattamento dell’omonimo manga scritto e disegnato da Hajime Komoto. Il trailer ci presenta 4 nuovi membri che entrano a far parte del cast, che intrepretano i personaggi principali che seguiranno Mash nelle sue avventure.

Il nuovo trailer dell’anime di Mashle

L’anime sarà presentato in anteprima nel 2023 ed è definito come un adattamento completo. Lo staff vede Tomoya Tanaka ( Engage Kiss , Visual Prison ) dirigere l’anime presso lo studio di animazione A-1 Pictures. Yousuke Kuroda (My Hero Academia) si occupa della sceneggiatura e Hisashi Toshima ( Tada Never Falls in Love ) è il character designer. Masaru Yokoyama ( Fruits Basket , Astra Lost in Space ) compone le musiche.

Qui sotto potete guardare il nuovo trailer:

I nuovi membri del cast sono Reiji Kawashima (Fushi in To Your Eternity) che interpreta Finn Ames; Kaito Ishikawa (Tenya Iida in My Hero Academia) dà la voce a Lance Crown; Takuya Eguchi (Loid Forger in SPY x FAMILY) è Dot Barrett e Reina Ueda interpreta Lemon Irvine. In precedenza era stato annunciato che Chiaki Kobayashi avrebbe interpretato Mash Burnedead.

A proposito del maga

Mashle è un manga fantasy che ingloba magia, commedia e combattimento scritto e disegnato da Hajime Komoto tra le pagine di Weekly Shonen Jump. L’opera ha avuto inizio a 2020 e ad oggi sono disponibili 11 volumi. In Italia il manga è edito da Star Comics da ottobre 2021.

Questa la trama: