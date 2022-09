La nuova serie di Star Wars disponibile su Disney Plus, Andor, rappresenta un momento importante per la serialità del franchise, considerato come il racconto del passato di Cassian Andor (Diego Luna) è, nelle intenzioni della produzione, l’occasione per mostrare lati solitamente non affrontati nella saga. Non solamente scopriremo nuovi passaggi del complesso periodo noto come l’Ascesa dell’Impero, ma anche sul piano narrativo saranno introdotte nuove dinamiche. Come abbiam visto nela nostra anteprima di Andor, ad esempio, si affronta in modo diverso anche l’aspetto sentimentale di personaggi, al punto che per l’interprete di Bix Caleen, Adria Arjona, la relazione con Cassian in Andor centrale per la serie.

In Andor, per Adria Arjona la relazione tra Brix e Cassian sarà centrale

Parlando con The Hollywood Reporter, Adria Arjona ha offerto la sua visione sulla complessa relazione che lega la sua Brix a Cassian, facendo emergere una costruzione narrativa che consente di affrontare tematiche che solitamente non sono mai approdate nei racconti di Star Wars:

So che sono amici da lungo tempo, sono amici d’infanzia. E c’è questo interrogatico ‘Sono davvero innamorati? Sono mai stati assieme? C’è della gelosia tra Cassian e Timm? E’ un triangolo?’. È tutto veramente misterioso, ma tramite questa loro amicizia di lunga data, si è costruita una grande fiducia, che è stata infranta e ricostruita, per poi esser nuovamente infranta. Eppure, Bix tiene ancora molto a Cassian, che è incredibilmente complesso, sembra infilarsi sempre nei guai e affronta le cose in modi folli.

Pur ammettendo che trai due personaggi ci sia un legame profondo, la Arjona non nega che il modo di fare di Cassian, questa sua irruenza, possa essere una fonte di problemi non solo per lui, ma anche per le persone che, tenendo a lui, cercando di aiutarlo e proteggerlo:

Bix è una donna pratica, ha una propria attività, e finalmente sembra avere trovato la sua giusta dimensione, è in cima alla lista. Ha trovato una stabilità, ma ogni volta che Cassian irrompe nella sua vita erode questa sua tranquillità. Nonostante questo, lei vorrebbe il meglio per Cassian, ed è estremamente protettiva con lui. Ma finisce comunque per riprenderlo su tutto, e la cosa non è il massimo.

Comprensibile, quindi, che Brix abbia visto nel collega Timm una stabilità che non potrebbe mai avere con Cassian, vedendolo quindi come un compagno di vita desiderabile.

Timm è sicuro, responsabile, assieme vanno alla grande, hanno anche un’attività insieme. Magari lei ha sperato e sognato che potesse esserci Cassian al suo posto, chi lo sa? Ma con lui è semplicemente impossibile, da cui quella battuta che Cassian fa a Brix nel primo episodio, con lui che risponde ‘Non ti chiedo della tua vita privata’. Si può sentire la tensione di quel momento, ma è passeggera. Questo è anche il suo modo di proteggere le persone che ama.

