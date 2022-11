Dopo averlo visto di recente nella serie di Andor, a quanto pare Andy Serkis vuole di più dall’universo di Star Wars: l’attore e regista britannico ha rivelato che sarebbe interessato a dirigere un giorno un progetto ambientato in una galassia lontana lontana.

Andy Serkis e Star Wars: l’attore pronto a dirigere un progetto

Sembra proprio che Andy Serkis sia pronto a salire sulla sedia del regista per un progetto legato a Star Wars. Con il franchise in continua espansione dopo che sono stati annunciati numerosi film o serie in arrivo, Serkis avrebbe di certo molto spazio per portare il suo contributo. Data la sua filmografia e le sue esperienze personali, è probabile che un progetto di Star Wars guidato da lui potrebbe utilizzare pesantemente la tecnologia per introdurre nuovi mondi ed esseri precedentemente non visti nel franchise.

Serkis è diventato un’icona per quanto riguarda le interpretazioni in motion capture, in particolar modo dopo la sua performance come Gollum nel Signore degli Anelli di Peter Jackson, senza dimenticare però il suo Cesare nella trilogia incentrata su Il pianeta delle scimmie. Tuttavia, negli ultimi anni, Serkis ha anche iniziato a svolgere più lavori come regista, dove spesso ha utilizzato le sue esperienze appunto sulla motion capture.

The Batman: Andy Serkis parla di Alfred

Ciò è stato particolarmente evidente in Mowgli: Legend of the Jungle del 2018 oltre che in Venom: Let There Be Carnage del 2021. Nell’universo di Star Wars, Serkis ha avuto l’opportunità di interpretare due personaggi, il primo dei quali è stato il Leader Supremo Snoke nella trilogia sequel. Dopo, Serkis ha avuto l’opportunità di tornare di nuovo nella galassia di Star Wars con il suo volto non cammuffato dalla CGI, quando è stato rivelato nell’episodio 8 di Andor come Kino Loy, compagno di prigionia e potenziale compagno di Cassian Andor (Diego Luna).

Oh, dirigerei un progetto di Star Wars. Sì, certo. È l’universo più incredibile e qualsiasi regista apprezzerebbe l’opportunità di farlo. Sì, si spera prima o poi di poterlo fare.

Così Serkis, in un’intervista con Screen Rant, ha annunciato il suo desiderio di continuare a far parte dell’universo di Star Wars, ma nel ruolo da regista e dato che ha molta esperienza nei principali franchise sia dietro che davanti alla telecamera, si spera che possa aprire l’orizzonte dell’universo di Star Wars a concetti e immagini incredibili.

