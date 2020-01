Angels of Death: online il trailer della serie animata di Warhammer 40,000

Un nuovo teaser trailer di Angels of Death, la serie animata basata su Warhammer 40,000, è stato diffuso online, in seguito all’evento Las Vegas Open gaming convention in cui Games Workshop era presente.

La serie Angels of Death era stata inizialmente annunciata nel 2018, con distribuzione prevista per il 2019, tuttavia in seguito alla diffusione di questo ultimo trailer la data di lancio di questa nuova serie animata è prevista per il 2020, anche se non è stata indicata una data più precisa.

Al momento non si hanno dettagli sulla trama generale della serie. Come è facile intuire dalle immagini la serie vedrà il coinvolgimento del capitolo degli Angeli Sanguinari (Blood Angels).

Il trailer è un montaggio rapido di alcune sequenze, per lo più si tratta di immagini in bianco e nero a cui si contrappongono alcuni fotogrammi in cui prevale il colore rosso, elemento distintivo di questo capitolo di Space Marine.

Tra le scene degne di nota all’inizio del trailer appare un capitano donna, mentre uno degli elementi della trama principale potrebbe essere una missione di salvataggio verso un contingente irraggiungibile. Oltre a questo misterioso personaggio possiamo avere un assaggio di combattimenti e qualcosa che potrebbe essere riconducibile ai tirannidi e al Chaos.

La serie animata Angels of Death sarà scritta dal team Warhammer StoryForge, il gruppo di scrittori che in passato ha lavorato al ciclo narrativo delle Black Library novels, mentre la realizzazione tecnica sarà affidata al team creativo che nel 2017 realizzò la miniserie tributo Helsreach.

Angels of Death però non sarà l’unico prodotto sviluppato per il mercato delle serie tv, infatti oltre alla serie animata in futuro gli appassionati potranno vedere una serie live-action dal titolo Eisenhorn prodotta dal team di The Man in the High Castle.

Eisenhorn, attualmente in produzione, sarà l’adattamento della trilogia omonima ad opera di Dan Abnett.