Un altro grande franchise si appresta a tornare tra le pagine dei fumetti Marvel. Di recente è stata infatti annunciata la nuova serie ambientata nel mondo de Il Pianeta delle Scimmie, una delle saghe di punta della Fox, adesso passata nelle mani di Disney.

Il Pianeta delle Scimmie: annunciata la nuova serie a fumetti della Marvel

Si tratta di un vero e proprio ritorno alle origini dal momento che la Marvel aveva già pubblicato storie a tema negli anni ’70. Annunciata con un nuovo teaser art di Salvador Larroca, la nuova licenza del Pianeta delle scimmie includerà la pubblicazione di “titoli a fumetti, raccolte e ristampe”.

Nel 1975 la Marvel aveva pubblicato “Le avventure sul pianeta delle scimmie”, adattamenti a colori dell’ iconico film “Il pianeta delle scimmie”. Alcuni dei fumetti del Pianeta delle scimmie della Marvel sono stati ristampati all’inizio degli anni ’90 dalla Malibu Comics, un editore che è stato poi acquisito dalla Marvel. Il caporedattore C.B. Cebulski ha commentato con entusiasmo l’annuncio, spiegando come la nuova saga amplierà ulteriormente il franchise sfruttando il grande medium del fumetto.

Dato il successo del franchise Il Pianeta delle Scimmie sul grande schermo, la Disney lo ha indicato come un’assoluta priorità per il futuro insieme ad Avatar per quanto riguarda il marchio 20th Century Studios. A dirigere quello che sarà a tutti gli effetti un nuovo reboot ci penserà Wes Ball (Maze Runner).

Non si conoscono ancora dettagli in merito al progetto, ma da diverse interviste è emerso come il nuovo film sarà family friendly e meno dark rispetto ai precedenti. Si presume, inoltre, che il nuovo progetto sarà una sorta di rifacimento del film originale del 1968 basato sul romanzo scritto da Pierre Boulle, evitando collegamenti con le altre iterazioni. Al momento non è ancora dato sapere il cast e la possibile finestra di lancio.