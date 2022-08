Nemesis, uno dei titoli di punta lanciati dal fumettista Mark Millar nel 2010, si appresta a tornare con un progetto nuovo di zecca. Si chiamerà Nemesis Reloaded e vedrà alle tavole Jorge Jiménez, disegnatore di punta di Batman per la DC. Come annunciato in esclusiva da ComicBookResources, la nuova serie arriverà nelle fumetterie americane a gennaio 2023.

Annunciato il ritorno di Nemesis

Jiménez si è detto entusiasta di poter lavorare con Millar perchè, a sua detta, Nemesis è una serie che gioca agilmente tra scene estremamente dure e accenni di umorismo tosto, violenza estrema e alcuni tocchi drammatici seri, consentendogli di poter allargare i suoi orizzonti e sviluppare il suo stile di artista in modo folle e audace senza filtri.

Per chi non ne fosse a conoscenza, Nemesis racconta le avventure di un super criminale, molto simile a Batman nel look e nell’attitudine, che porta caos, distruzione e morte tra le strade di Washington. Sono da anni che si vocifera anche un adattamento cinematografico, ma non è mai stata annunciata una data di uscita e un cast. Lo scorso anno Millar aveva annunciato che Emerald Fennell la regista di “Una donna promettente”, stesse lavorando alla bozza finale della sceneggiatura.

CBR EXCLUSIVE: Mark Millar's Nemesis is returning for a new 'Reloaded' series in 2023 with Batman's Jorge Jiménez on art.https://t.co/UibzSePO8L @mrmarkmillar @JorgeJimenezArt pic.twitter.com/asUmRRlvTx — Comic Book Resources (@CBR) August 1, 2022

Oltre al ritorno di Nemesis, Millar lavorerà a un nuovo progetto dal titolo “Big Game” assieme a Pepe Larranz, da lui considerato il più grande artista X-Men di tutti i tempi. Vi ricordiamo che il fumettista scozzese aveva creato un vero e proprio Millarworld su Netflix, ma l’adattamento di Jupiter’s Legacy è stato cancellato dopo una sola stagione. Non sono del tutto chiari i motivi che hanno portato alla cancellazione della serie, ma alla base sembrerebbe ci siano state delle differenze creative fra il colosso dello streaming e il creatore Mark Millar che avrebbero portato alla decisione di interrompere qualsiasi discussioni su una Stagione 2 e a sciogliere i contratti degli attori coinvolti fra cui, si dice, quelli molto onerosi di Josh Duhamel (Utopian) e Leslie Bibb (Lady Liberty).