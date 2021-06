Netflix cancella Jupiter’s Legacy, quale futuro per il Millarworld?

Poche ore fa è giunta, non del tutto a sorpresa, la notizia che Netflix ha cancellato Jupiter’s Legacy dopo una sola stagione andata in onda poche settimane fa. Stiamo parlando della serie supereoroistica basata sull’omonimo fumetto di Mark Millar e Frank Quitely (recuperate il primo volume di su Amazon) che aveva raccolto pareri contrastanti di critica e pubblico, compreso il nostro (recuperate la nostra recensione).

Netflix cancella Jupiter’s Legacy, i motivi dietro la cancellazione

Non sono del tutto chiari i motivi che hanno portato alla cancellazione di Jupiter’s Legacy ma alla base sembrerebbe ci siano state delle differenze creative fra il colosso dello streaming e il creatore Mark Millar che avrebbero portato alla decisione di interrompere qualsiasi discussioni su una Stagione 2 e a sciogliere i contratti degli attori coinvolti fra cui, si dice, quelli molto onerosi di Josh Duhamel (Utopian) e Leslie Bibb (Lady Liberty).

Lo stesso Mark Millar si è però detto fiducioso di un ritorno della serie in un prossimo futuro. Sì, ma in che forma?

Netflix cancella Jupiter’s Legacy, il futuro del franchise e delle altre produzioni Millarworld

Il futuro infatti sembra essere estremamente nebuloso non solo per Jupiter’s Legacy ma in generale per le produzioni Millarworld. Sembrerebbe infatti che Netflix e Mark Millar vogliano tramutare Jupiter’s Legacy in una sorta di universo condiviso in cui inserire in maniera antologica i prossimi progetti fra cui Supercrooks che, seppur presentando personaggi in comune, è una IP completamente slegata per tono e atmosfera da Jupiter’s Legacy.

Ricordiamo che di Super Crooks sono in lavorazione sia una serie animata che un film live action. È lecito ipotizzare quindi che Jupiter’s Legacy possa fare il percorso inverso, da serie TV live action a serie animata?

Mark Millar ha dichiarato:

Sono molto orgoglioso del lavoro fatto dal team che ha lavorato a Jupiter’s Legacy. Per quello che riguarda il futuro, ci concentreremo sui supervillain. Ho sempre amato le crime stories, da Scorsese a Tarantino, e i supervillains sono da sempre la parte più divertente delle storie di supereroi. Un progetto completamente dedicato a loro, esplorare cosa significa essere un cattivo in un mondo pieno di supereroi è davvero stimolante. Jupiter’s Legacy è uno spazio estremamente ricco in cui far interagire diversi mie creazioni, per questo motivo abbiamo deciso che il prossimo progetto live action sarà Supercrooks che ho creato con Leinil Francis Yu. Avendo cambiato direzione sul Millarworld abbiamo deciso a malincuore di sciogliere i contratti con il cast di Jupiter’s Legacy ringranziadoli per l’impegno profuso nella serie. Sono sicuro che torneremo a parlare di questi personaggi.

Jupiter’s Legacy, la serie TV

Jupiter’s Legacy è composta da otto episodi ed è attualmente disponibile su Netflix.

La serie è interpretata da Josh Duhamel, Leslie Bibb, Ben Daniels, Elena Kampouris, Andrew Horton, Mike Wade, Matt Lanter e Ian Quinlan. I produttori esecutivi sono Mark Millar, Frank Quitely, Lorenzo Di Bonaventura, Dan McDermott, Steven S. DeKnight, James Middleton e Sang Kyu Kim.

