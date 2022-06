In questi giorni non sono mancate le sorprese per i fan degli acchiappafantasmi. In occasione del Ghostbusters Day, evento nato per celebrare il trentennale dall’uscita del primo film, è stato annunciato il sequel a fumetti di Ghostbusters: Legacy. La nuova opera sarà edita da Dark Horse Comics.

Ghostbusters: Legacy, annunciato il sequel a fumetti

Non sono stati divulgati ulteriori dettagli in merito se non che la serie a fumetti sarà canonica con gli eventi della saga e in continuità con quanto accaduto in Legacy, film del 2021 diretto da Jason Reitman, figlio del compianto Ivan. Fungerà quindi da ponte con il sequel cinematografico, di cui è stato svelato il titolo provvisorio.

L’uscita del fumetto è prevista per la fine dell’anno, mentre per il nuovo film dei Ghostbusters non è stata ancora definita una finestra di lancio nè il cast che ne farà parte. Dato il grande successo di Legacy (300 milioni di dollari al box-office) è molto probabile che a bordo torneranno i giovani protagonisti del film.

Part of the growing #Ghostbusters story that began in 1984, an in-canon limited edition series with @DarkHorseComics will be coming out at the end of next year. #GhostbustersDay pic.twitter.com/vwYMfLxJoY — Ghostbusters (@Ghostbusters) June 9, 2022

Ma l’universo dei Ghostbusters non termina qui. Netflix e Sony sono infatti al lavoro su una serie animata nuova di zecca, la terza in assoluto dopo The Real Ghostbusters, andato in onda dal 1986 al 1991 con ben 140 episodi, ed Extreme Ghostbusters, andato in onda nel 1997 con 40 puntate.

In lavorazione anche un film animato, diretto da Chris Prynoski e Jennifer Kluska, mentre la sceneggiatura sarà scritta da Brenda Hsueh. L’impatto culturale di Ghostbusters è ancora oggi una delle punte di diamante della pop culture, tanto da essere inserito all’interno della National Film Registry della Biblioteca del Congresso degli Stati Uniti nel 2015.

Tra serie animate, film e videogame, dunque, il futuro della saga cult degli anni ’80 sembrerebbe essere più roseo che mai.