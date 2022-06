Grandi notizie per i fan dei mitici acchiappafantasmi. Stando alle indiscrezioni del noto portale Variety Netflix realizzerà una nuova serie animata ambientata nel mondo di Ghostbusters. Sony Pictures Animation prenderà parte al progetto e Jason Reitman, regista di Ghostbusters: Legacy, sarà il produttore esecutivo.

In lavorazione una nuova serie animata di Ghostbusters

Al momento non si conoscono ulteriori dettagli sulla trama dello show nè sul possibile scrittore. Il progetto è ancora in una fase embrionale, ma si tratta ugualmente di un grande annuncio: sarà la terza serie animata di Ghostbusters dopo The Real Ghostbusters, andato in onda dal 1986 al 1991 con ben 140 episodi, ed Extreme Ghostbusters, andato in onda nel 1997 con 40 puntate.

Dopo la brusca frenata rappresentata dal reboot al femminile del 2016, diretto da Paul Feige, i fan del franchise sono tornati ad esaltarsi con Ghostbusters: Legacy (qui la nostra recensione), film che ha proseguito la trama dei primi due capitoli cult degli anni ’80, contenendo diversi omaggi e un grande tributo al compianto Harold Ramis, interprete del mitico Egon Spengler.

Visto il grande successo del film (oltre 200 milioni di dollari al box-office), Sony non ha perso tempo e ha annunciato un sequel in occasione del CinemaCon. Mancano conferme sul cast, compreso il nome del regista, ma è difficile pensare che gli eventi di Ghostbusters: Legacy non portino a una conferma degli attori visti in azione.

L’impatto culturale di Ghostbusters è ancora oggi una delle punte di diamante della pop culture, tanto da essere inserito all’interno della National Film Registry della Biblioteca del Congresso degli Stati Uniti nel 2015. Dall’uscita del primo film, cui seguirono un sequel non pienamente riuscito e una serie animata, i quattro acchiappafantasmi sono divenuti un simbolo di questo decennio cinematografico.