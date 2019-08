Annunciato Mondi in Collisione il terzo set di KeyForge

Asmodee ha annunciato Mondi in Collisione il terzo set del gioco di carte KeyForge.

A distanza di un anno esatto dal primo annuncio, KeyForge sorprende il suo pubblico annunciando, durante il Gen Con 2019, il terzo set dedicato a questo innovativo gioco di carte: Mondi in Collisione.

Tra le novità che riguarderanno questo nuovo set, l’espansione vedrà l’introduzione di La Repubblica Sauriana e La Grande Federazione Stellare, due nuove Case che andranno ad aggiungersi alla variopinta ambientazione de il Crogiolo.

Queste nuove fazioni, similmente alle altra casate, saranno contraddistinte da stili di gioco e tattiche peculiari che arricchiranno l’esperienza di gioco di KeyForge.

La Repubblica Sauriana sarà una fazione formata da creature grandi ed imponenti che discendono dai dinosauri. Nonostante il loro aspetto in grado di incutere timore, la società dei Sauriani ha sviluppato una predisposizione per i dibattiti filosofici e dispone di una tecnologia incredibilmente avanzata.

La Grande Federazione Stellare sarà una fazione multiculturale formata da esploratori e scienziati che si avvarrà di tecnologie provenienti da tutti i mondi con cui sono entrati in contatto. Lo scopo della Federazione sarà quello di continuare a viaggiare per tenere fede al loro più grande giuramento: andare coraggiosamente dove nessun uomo, donna, asessuato o essere di altro sesso è mai giunto prima!

Oltre alle nuove Case il terzo set di KeyForge introdurrà alcune nuove meccaniche di gioco che aggiungeranno ulteriore varietà e altre possibilità di sinergia al gioco, rendendolo ancora più strutturato ed imprevedibile.

La linea dedicata a Mondi in Collisione prevederà uno Starter Set per Due Giocatori, i singoli Mazzi Arconte, i Mazzo Arconte Deluxe e la Premium Box.

Lo Starter Set e i singoli Mazzi Arconte saranno la controparte, aggiornata a questo set, dei Mazzi Arconte e dello Starter Set delle precedenti edizioni. Il Mazzo Arconte Deluxe, invece, si rivolgerà ai giocatori che si avvicinano per la prima volta al gioco, mentre la Premium Box sarà una scatola speciale dedicata a giocatori più esperti.

Il Mazzo Arconte Deluxe conterrà tutto il necessario per cominciare a giocare: un Mazzo Arconte unico di Mondi in Collisione, una guida introduttiva, una carta vincoli, tre chiavi e tutti i segnalini necessari per giocare.

La Premium Box conterrà: due mazzi Arconte unici di Mondi in Collisione, cinque deck box progettati, un nuovo indicatore dei vincoli, una serie di segnalini insieme a una scatola per custodirli e infine un set di adesivi delle Case di KeyForge.

I set di Mondi in Collisione saranno di prossima pubblicazione, tuttavia Asmodee non ha ancora annunciato la data di uscita. Non appena ci saranno novità legate a KeyForge non mancheremo di aggiornarvi.