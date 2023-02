Primo capitolo della Multiverse Saga, Ant-Man and the Wasp: Quantumania è il punto di partenza di una lunga avventura che vedrà il suo culmine in Avengers: Kang Dinasty. Come abbiamo visto nella nostra recensione del terzo film dedicato a Scott Lang, non ci troviamo davanti a un promo passo totalmente riuscito, eppure il presidente dei Marvel Studios, Kevin Feige, vede Ant-Man and the Wasp: Quantumania come cardine della continuity del Marvel Cinematic Universe.

Secondo Kevin Feige, Ant-Man and the Wasp: Quantumania è essenziale per il Marvel Cinematic Universe

Il terzo capitolo delle imprese del piccolo Vendicatore e della sua famiglia allargata è stato presentato ai fan del franchise come lo starting point dell’attesa Multiverse Saga, divenendo anche il momento di esordio dell’atteso villain del futuro del Marvel Cinematic Universe, Kang il Conquistatore (Jonathan Majors), motivo per cui Kevin Feige considera Ant-Man and the Wasp: Quantumania come centrale nella continuity della saga, come ha rivelato a Rotten Tomatoes:

Di tutti i film usciti dopo Endgame, questo è sicuramente quello che più di ogni altro si collega alla visione d’insieme, ed è questo che mi entusiasma. Con la Fase Quattro abbiamo introdotto un sacco di nuovi personaggi divertenti sia su Disney Plus che al cinema, e tutti loro saranno importanti per l’evoluzione della saga. Ma ora, finalmente stiamo mettendo in moto la Fase Cinque, e la gente potrà vedere il piano più grande mentre ci avviciniamo ai film degli Avengers.

La presenza di Kang e i non pochi riferimenti al futuro del franchise inseriti nel terzo film dedicato a Scott Lang spiegano come mai Feige veda Ant-Man and the Wasp: Quantumania come essenziale per la continuity del Marvel Cinematic Universe.

Pur trattandosi di un personaggio sino a ora secondario, Scott Lang (Paul Rudd) diventa uno dei pochi eroi del franchise ad avere avuto ben tre film da protagonista (come Thor, Iron Man, Captain America e a breve i Guardiani della Galassia), traguardo che è stato visto come un successo dal regista di questo trittico di pellicole, Peyton Reed

Eravamo gasati all’idea di fare un terzo film di Ant-Man e realizzare una trilogia, e sapevano che nel farlo avremmo voluto realizzare qualcosa di differente. Volevamo davvero prendere un’altra direzione, e realizzare un film che fosse ancora più epico, ma che ancore mostrasse l’evoluzione di questa dinamica familiare e tutto ciò che sta accadendo a Scott, Hope e Cassie

