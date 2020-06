Anthony Mackie: “The Falcon and the Winter Soldier sarà come un film”

The Falcon and the Winter Soldier sarà un vero e proprio film da otto ore. Così afferma Anthony Mackie attore che nell’epopea dell’Universo Cinematografico Marvel interpreta Sam Wilson/Falcon. La dichiarazione proviene da un’intervista rilasciata per Variety (leggi qui l’articolo originale).

La serie tv di Disney+ che proseguirà le avventure di Falcon e Soldato d’Inverno, lanciata nell’epilogo di Avengers: Endgame, ha da poco ripreso a girare in Repubblica Ceca (dove le misure di prevenzione alla pandemia sono state allentate) e secondo i registri di produzione le riprese aggiuntive dovrebbero durare ancora per poche settimane.

Nell’intervista su Variety Mackie ha risposto ad alcune domande sulla serie tv Marvel poste da un intervistatore d’eccezione: l’attore e rapper Daveed Diggs (Snowpiercer, Hamilton).

Nell’intervista i due attori confrontano le rispettive carriere, il rapporto con i fan e con il movimento Black Lives Matters.

Mackie ha raccontato la sua esperienza sul set di The Falcon and the Winter Soldier durante questi mesi travagliati e di come trovandosi in Europa per le riprese, la produzione sia stata coinvolta nella sospensione generale di ogni attività ben prima che negli Stati Uniti.

La serie tv ha beneficiato di una produzione ad alto budget (circa 150 milioni di dollari), ma nonostante il fattore economico per Mackie quest’esperienza è stata simile in tutto e per tutto a quella cinematografica, definita come “grandi campi estivi” per via dell’atmosfera di divertimento che permeava entrambe le produzioni.

The Falcon and the Winter Soldier sarà ambientato dopo gli eventi di Avengers: Endgame. Sam Wilson e Bucky Barnes saranno coinvolti in una nuova avventura globale che metterà alla prova le loro abilità. Nella serie i due protagonisti avranno a che fare con U.S. Agent (interpretato da Wyatt Russell), il Barone Helmut Zemo (interpretato da Daniel Brühl) e Sharon Carter (interpretata da Emily VanCamp).

La serie tv Disney+ sarà simile alla sua controparte cinematografica anche per l’atmosfera che trasmetterà agli spettatori. Mackie ha spiegato che la produzione della serie tv ha adottato un approccio cinematografico che si rifletterà così sul prodotto finale, dando vita ad un vero e proprio film della durata di otto ore.