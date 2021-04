Aquaman: Amber Heard ha iniziato gli allenamenti per le riprese del sequel

Nonostante le controversie legali che hanno coinvolto in prima linea Amber Heard e il suo ex marito Johnny Deep, la Warner non ha preso alcuna iniziativa nei confronti dell’attrice, confermandola nei suoi prossimi progetti, tra cui il sequel di Aquaman (qui la nostra recensione). Amber, infatti, tornerà a vestire i panni della principessa Mera, ruolo di recente ripreso nella Zack Snyder’s Justice League.

I fan hanno continuato a sperare in un recasting, creando addirittura una petizione per chiederne il licenziamento, ma non ha avuto alcun successo. Amber Heard ha già iniziato gli allenamenti in vista delle riprese, postando su Instagram una foto del suo intenso workout. La produzione del nuovo film dovrebbe iniziare quest’estate.

Aquaman 2, Amber Heard ha iniziato gli allenamenti

Nel sequel di Aquaman troveremo ancora una volta Jason Momoa nei panni di Arthur Carry, Patrick Wilson come Ocean Master e Yahya Abdul-Mateen II come Black Manta. New entry, invece, la star di Game of Thrones Pilou Asbaek, il cui ruolo rimane per il momento ancora ignoto.

In cabina di regia ci sarà sempre James Wan, che ha stuzzicato i fan spiegando come il nuovo film avrà delle atmosfere più horror e toni più maturi rispetto al predecessore. L’uscita nelle sale è fissata al 18 dicembre 2022, un anno che sarà particolarmente ricco per la DC: arriveranno nelle sale, infatti, anche The Batman, Black Adam e The Flash.

L’universo narrativo di Aquaman si espanderà anche con una serie animata, prodotta per HBO Max, dal titolo Aquaman: King of Atlantis, che fungerà da raccordo tra il primo e il secondo film. Inizialmente era stato previsto anche uno spin-off sulla Fossa, diaboliche creature marine, ma Warner ha deciso di cancellare del tutto il progetto.

In attesa di nuove informazioni su Aquaman 2, potete recuperare il Blu-Ray in 4K del primo film. Lo trovate, a un prezzo accessibile, cliccando qui.