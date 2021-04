Warner Bros. cancella New Gods e The Trench

Brutte notizie in arrivo per i fan del DCEU. Il sito The Hollywood Reporter ha diffuso una nota di Warner Bros. che annuncia la cancellazione di due progetti cinematografici: New Gods di Ava DuVernay e The Trench, lo spinoff Aquaman diretto da James Wan. La notizia originale può essere letta qui.

La dichiarazione rilasciata congiuntamente da Warner Bros. e DC annuncia che alcuni titoli di sviluppo legacy tra cui New Gods e The Trench non proseguiranno con i rispettivi percorsi di produzione.

“Come parte della nostra lista DC, alcuni titoli legacy in sviluppo, tra cui New Gods e The Trench, non andranno avanti. Ringraziamo i nostri partner Ava DuVernay, Tom King, James Wan e Peter Safran per il loro tempo e la collaborazione durante questo processo e non vediamo l’ora di continuare la nostra collaborazione con loro su altre storie DC. I progetti rimarranno nelle loro abili mani, se dovessero nuovamente progredire in futuro. “

Come è possibile intuire da questa nota, entrambi i progetti potrebbero essere ripresi in futuro, tuttavia, stante gli equilibri interni e l’attuale direzione della major, la decisione di fermare le produzioni è stata necessaria al fine di non lasciare i registi nel limbo di una pianificazione non definita.

DuVernay e Tom King erano al lavoro su New Gods dal 2018 e avrebbero adattato per il grande schermo I Nuovi Dei, serie a fumetti creata da Jack Kirby nel 1971 nel suo storico passaggio dalla Marvel alla DC. Come noto agli appassionati dei fumetti, il film sui New Gods avrebbe introdotto come villain principale Darkseid, da poco apparso nello Snyder’s Cut. Questo dettaglio, tra le altre cose, potrebbe quindi aver decretato la sospensione del film di DuVernay e King.

The Trench, di James Wan, sarebbe stato uno spin-off di Aquaman dai toni horror, incentrato sul gruppo di creature anfibie mortali apparse nel film del 2018. Oltre a Wan il film vedeva il coinvolgimento di Noah Gardner (Calls) e Aidan Fitzgerald (Calls) alla sceneggiatura e Peter Safran (Aquaman) nel ruolo di produttore. Secondo alcune indiscrezioni interne, il fato di The Trench potrebbe non essere definitivo, Warner potrebbe considerare la produzione di una serie per lo streaming, ma senza legami diretti con il franchise di Aquaman o il resto dell’universo DC.