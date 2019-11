Arena Colossei al via il Kickstarter del gioco dei gladiatori

È online la campagna Kickstarter per finanziare Arena Colossei, gioco di combattimenti gladiatori all'interno del Colosseo.

È attiva la campagna di crowdfunding di Arena Colossei, gioco da tavolo di Orco Nero Games e Cobblepot Games, che farà rivivere al tavolo di gioco gli epici scontri tra gladiatori.

Ideato da Aldo, Fabio e Giada Ghetti, famiglia di appassionati di board game e storia, che hanno deciso di condensare queste loro passioni in una nuova esperienza ludica attraverso il gioco da tavolo.

Arena Colossei sarà un gioco di combattimenti con miniature per 2 o più giocatori, ambientato all’interno del Colosseo, la più grande arena dell’antica Roma.

Prima di cominciare il combattimento ogni giocatore sceglierà un personaggio, i cui punteggi andranno riportati su un’apposita plancia di gioco. Si proseguirà impostando la propria strategia di combattimento pescando delle carte movimento che, come è facile intuire, serviranno per spostare la miniatura sul campo di battaglia e cercare di ingaggiare, o fuggire, dall’avversario.

La fase di combattimento sarà risolta confrontando delle tessere speciali, attacco o difesa, che indicheranno il tipo di attacco e la relativa risposta dell’avversario: confrontandole sarà possibile risolvere lo scontro. Il gioco proseguirà in questo modo fino a che non ci sarà un vincitore.

La campagna crowdfunding è ospitata dalla piattaforma Kickstarter e vedrà la cifra di 78.000 euro come principale obiettivo di campagna.

Chi desiderasse sostenere questo progetto potrà farlo scegliendo tra 3 pledge che daranno diritto oltre ad una copia del gioco base (Ludi Gladiatorii – 72 euro), l’espansione Familia Gladiatoria (Familia Gladiatoria – 117 euro) e il pledge finale (All In – 222 euro) che aggiungerà anche tutti gli stretch goal che saranno sbloccati durante la campagna.

La scatola base di Arena Colossei conterrà il regolamento del gioco, il tabellone del Colosseo, 4 schede personaggio e le relative miniature, 4 basette, 4 plance di gioco, 28 segnalini, 48 carte movimento, 2 indicatori, 1 dado, 33 tessere combattimento, 36 token danno, un sacchetto e 6 indicatori di status. L’espansione Ludi Gladiatorii incrementerà invece il numero totale di giocatori fino a 6.

Se la campagna dovesse superare il suo primo obiettivo saranno previsti anche numerosi stretch goal, che arricchiranno con miniature e componenti extra e un’ulteriore espansione, in cui sarà possibile ricreare i combattimenti contro gli animali.

La campagna Kickstarter di Arena Colossei terminerà il 3 dicembre 2019; per sostenerla e per eventuali informazioni potete visitare la pagina ufficiale della campagna a cliccando qui.