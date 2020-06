Ares Games distribuirà Lex Arcana e Brancalonia negli USA

I giochi di ruolo italiani arrivano oltreoceano! Ares Games ha annunciato di voler distribuire per il mercato americano i giochi di ruolo Lex Arcana e Brancalonia in seguito ad un accordo stretto con Quality Games e Acheron Books, editori italiani dei due titoli.

Entrambi i giochi hanno visto la luce in seguito a campagne Kickstarter di successo e introdurranno i giocatori internazionali a temi ed ambientazioni originali. La distribuzione nel mercato statunitense (e in generale nei paesi di lingua inglese) sarà prevista nel momento in cui i due giochi avranno esaurito gli invii delle ricompense ai sostenitori delle rispettive campagne crowdfunding.

In merito a questa operazione Roberto Di Meglio, Director of R&D di Ares Games, ha dichiarato che la sua carriera nell’editoria ludica ha avuto inizio con i giochi di ruolo e che esportare questi due nuovi gioco, introducendoli così ad un pubblico internazionale, è qualcosa che lo rende molto felice.

Lex Arcana è ambientato in una Antica Roma che fonde storia e mitologia, dove i giocatori sono chiamati a interpretare i cosiddetti Custodes, degli agenti imperiali impiegati in missioni nelle zone più remote dell’impero, per investigare e combattere segreti e creature soprannaturali.

Brancalonia è un’ambientazione per Dungeons & Dragons 5e. di tipo “spaghetti fantasy” che fonde elementi di cultura pop ad uno scenario storico ispirato al medio evo italiano, popolato da personaggi pittoreschi. Tra le fonti di ispirazione principali di Brancalonia possiamo annoverare i film di Bud Spencer e Terence Hill, gli Spaghetti Western e, ovviamente L’Armata Brancaleone.

I giocatori interpreteranno compagnie male assortite di mercenari assoldati per portare a termine i compiti più disparati e ai margini della legalità.

Ares Games prevede di distribuire nei mercati internazionali Lex Arcana a partire dalla fine dell’estate 2020, mentre la distribuzione della localizzazione inglese di Brancalonia sarà prevista per il primo trimestre del 2021.