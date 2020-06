Armageddon Time: un cast stellare per il nuovo film di James Gray

Robert De Niro, Oscar Isaac, Donald Sutherland e Anne Hathaway saranno le star del film drammatico Armageddon Time. Oltre ai nomi appena citati, il cast del film vedrà anche la partecipazione di Cate Blanchett. Il film sarà scritto e diretto da James Gray (I padroni della notte, Ad Astra), sarà basato sulle sue memorie d’infanzia e esplorerà lealtà e amicizia nel periodo che ha preceduto l’elezione di Ronald Reagan a presidente degli Stati Uniti d’America. Le riprese dovrebbero partire il prima possibile a New York, non appena l’emergenza sanitaria dovuta alla pandemia sarà rientrata.

Per Gray si tratterà di un film profondamente diverso rispetto ai suoi lavori precedenti, in questa nuova pellicola il regista cercherà un approccio stilistico differente rispetto al passato, che possa concentrarsi sulle persone, le loro interazioni e sulle emozioni umane. In un certo senso si tratterà di un film autobiografico, tuttavia il regista ha ammesso che l’universalità del tema familiare è qualcosa in cui chiunque ha modo di rispecchiarsi. Il regista definisce l’autoreferenzialità degli specifici eventi come qualcosa che può essere pretenziosa se non sviluppata in maniera sincera, infatti una storia può essere definita universale solo se è in grado di fare leva su sentimenti ed emozioni autentiche.

Armageddon Time sarà un film carico di riferimenti storici e politici con cenni autobiografici.

All’età di 11 anni Gray si cacciò in brutti guai ai quali i genitori posero rimedio iscrivendolo in una scuola privata. Il film seguirà il passaggio dalla scuola pubblica a quella privata, la quale diventerà una soglia su un mondo privilegiato. Il film rappresenterà un momento chiave di separazione con il suo migliore amico. Il nuovo mondo, rappresentato dal cambio di scuola e di ambiente, sarà motivo di consapevolezza legata alla sua condizione fortunata, paragonata invece a quella del suo amico.

La scuola privata rappresenta infatti un confine di demarcazione in grado di separare le diverse classi sociali e precludere a chi non le frequenta la possibilità di elevarsi all’interno della società. Nel suo film Gray seguirà la transizione da una realtà all’altra e le implicazioni sociali legate a questo evento.