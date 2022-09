Su Netflix arriverà una nuova serie animata creata dallo scrittore Hidetaka Adachi! L’annuncio è stato dato durante l’evento livestream Netflix Tudum Japan. L’anime si intitola My Daemon (Boku no Daemon).

My Daemon è la serie animata dello scrittore Hidetaka Adachi

Poche sono le informazioni per ora trapelate. Sappiamo che Hidetaka Adachi alias Otsuichi (Exception, Oblivion Island: Haruka and the Magic Mirror, Summer Ghost) sta scrivendo la serie animata presso lo studio di animazione thailandese IGLOO STUDIO e che Nat Yoswatananont dirigerà la serie.

Questa la key visual:

Rivelata anche la trama:

La serie è ambientata in un futuro post-nucleare. Le esplosioni nucleari hanno causato per qualche istante una sovrapposizione tra la Terra e gli Inferi, a causa di ciò e le polveri degli inferi ora imperversano sul pianeta terrestre. Un giorno Kento trova un Demone di nome Anna nella foresta e decide di crescerlo. Nella serie i due cercheranno di salvare la madre di Kento.

Non sappiamo ancora il periodo d’uscita, ma è probabile che potremo vedere la serie animata già l’anno prossimo.

Gli ultimi annunci dall’evento livestream di Netflix Tudum Japan!

My Daemon non è l’unico annuncio a essere stato dato durante l’evento. È stata infatti confermata la seconda stagione dell’anime La Via del Grembiule – Lo Yakuza Casalingo, adattamento dell’omonimo manga di Kousuke Oono, edito in Italia dalla casa editrice J-POP (recuperatelo su Amazon!). Secondo quanto riportato dall’annuncio, sia il cast che lo staff ritorneranno per la seconda stagione della quale non abbiamo ancora una data precisa, ma sappiamo che i nuovi episodi debutteranno a gennaio 2023.

Inoltre c’è stato un aggiornamento riguardante l’anime Make My Day, basato su una storia originale del creatore di manga Yasuo Ohtagaki (Moonlight Mile, Mobile Suit Gundam Thunderboltì) che uscirà su Netflix a febbraio 2023.

La regia è di Makoto Honda, mentre lo studio taiwanese di computer grafica 3D 5 Inc. si occupa dell’animazione e del design dei personaggi. Yumiko Yoshizawa firma la sceneggiatura. Il progettista meccanico di Macross Shoji Kawamori e Kiyotaka Oshiyama (progettazione meccanica di Flip Flappers, FLCL Progressive, FLCL Alternative) sono entrambi progettisti meccanici del film. Kensuke Ushio compone le musiche. Pubblicata anche la prima immagine del design meccanico per il robot a due gambe Casper creato da Yasuo Ohtagaki e Shoji Kawamori che potete recuperare a questo nostro articolo.