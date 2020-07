Arriva una nuova edizione di One Piece

Una nuova edizione di One Piece è pronta ad arrivare sugli scaffali delle fumetterie giapponesi a partire dal prossimo 4 settembre. La nuova edizione di One Piece si chiamerà One Piece Comic Box Set dividerà la serie in saghe che verranno poi raccolte in corposi volumi racchiusi in un cofanetto.

Si tratta quindi di una edizione di pregio e di cui sono state annunciate già le prime tre uscite, quindi i primi 3 cofanetti, che raccoglieranno le saghe di East Blue, Arabasta e Skypeia in tre grossi volumi ciascuno.

Sono trapelate da vari store online anche le immagini dei cofanetti:

Poche settimane fa Edizioni Star Comics ha annunciato la pubblicazione del romanzo One Piece Novel A in Italia, cliccate QUI per i dettagli. Mentre ha pubblicato lo scorso 3 giugno il Volume 94.

YOUNG 312

One Piece 94

Eiichiro Oda

11,5×17,5, B, b/n, pp.208, € 4,30

Il sacrificio di Yasuie ha permesso di salvare il piano per l’irruzione, che ora però deve ripartire da zero. E mentre la rabbia del gruppo di Zoro, venuto a sapere dei tremendi effetti degli Smile, i frutti del diavolo artificiali, raggiunge l’apice, Rufy affronta un’ulteriore minaccia nella Cava dei Prigionieri…

Il manga di One Piece è edito in Italia da Edizioni Star Comics che ha pubblicato finora 94 dei 96 volumi disponibili; l’anime invece è giunto al 927° e sta trasponendo l’arco narrativo di Wano Country. In Italia, la versione doppiata dalle reti Mediaset, è ferma all’episodio 578 mentre è visibile legalmente, con sottotitoli in italiano sulla la piattaforma streaming Crunchyroll.

Ricordiamo anche che in lavorazione c’è una serie televisiva live action Netflix prodotta da Tomorrow Studios e ITV Studios. Steven Maeda sarà showrunner e co-sceneggiatore insieme a Matt Owens (Luke Cage, Agents of S.H.I.E.L.D., The Defenders) mentre Marty Adelstein (Prison Break, Teen Wolf), Becky Clements (Cowboy Bebop, Snowpiercer, Hanna) e Eiichiro Oda saranno i produttori esecutivi.