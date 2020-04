DC Panini Italia lancia DC Connect recuperando le storie mancanti prima del lancio

Pochi minuti fa attraverso la sua pagina facebook ufficiale, DC Panini Italia ha ufficializzato l’arrivo di una nuova collana di volumi intitolata DC Connect.

La collana DC Connect, composta da cinque volumi brossurati dedicati a Batman, Superman, Flash, Justice League e Lanterna Verde, raccoglierà le storie rimaste inedite che si svolgono prima dei numeri uno DC Panini Italia.

Con DC Connect quindi DC Panini Italia andrà di fatto a colmare quel buco di storie lasciato dal precedente editore.

Ecco come sono stati presentati i volumi:

Ce li avete chiesti, e noi ve li abbiamo realizzati! Si chiamano DC Connect e sono i volumi di preludio all’inizio della nuova era DC targata Panini in Italia. Come sapete, il lancio DC, attualmente in giugno, era inizialmente previsto per il 2 aprile 2020, con 10 albi da edicola che partivano da un punto di inizio ideale concordato con il licenziante. Nonostante il posticipo del lancio la maggior parte dei numeri 1 era già stata stampata, e non era possibile modificare i contenuti per raccogliere le storie rimaste inedite in Italia.